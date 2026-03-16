Arctic Metagaz: Το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με LNG πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο – Κατευθύνεται προς τη Μάλτα

Προς τη Μάλτα κατευθύνεται το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz», που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις 4 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το France24, το μισοβυθισμένο δεξαμενόπλοιο πλέει ακυβέρνητο και παρασυρμένο από τα θαλάσσια ρεύματα βρίσκεται στο ιταλικό νησί Λινόσα νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι Αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Το κατεστραμμένο σκάφος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.