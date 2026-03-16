Κόσμος

Arctic Metagaz: Το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με LNG πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο – Κατευθύνεται προς τη Μάλτα

Το κατεστραμμένο σκάφος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον
Το ρωσικό τάνκερ Arctic Metagaz / Marina Militare/Handout via REUTERS

Προς τη Μάλτα κατευθύνεται το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz», που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις 4 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το France24, το μισοβυθισμένο δεξαμενόπλοιο πλέει ακυβέρνητο και παρασυρμένο από τα θαλάσσια ρεύματα βρίσκεται στο ιταλικό νησί Λινόσα νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι Αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου.

 

 

Το κατεστραμμένο σκάφος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
74
38
38
35
Newsit logo
Newsit logo