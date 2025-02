Αριζόνα: Αεροσκάφος του τραγουδιστή των Motley Crue έπεσε πάνω στο αεροπλάνο του Vince Vaughn – Ένας νεκρός

Ακόμη ένα αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στις ΗΠΑ με τουλάχιστον έναν νεκρό, όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον διάδρομο περιφερειακού αεροδρομίου στην Αριζόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δυο ιδιωτικά αεροσκάφη που ανήκουν στον τραγουδιστή Vince Neil των Motley Crue και στον ηθοποιό Vince Vaughn.

Βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter δείχνουν ότι το αεροσκάφος του Vince Neil των Motley Crue να βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Αριζόνα και να πέφτει πάνω στο σταθμευμένο αεροσκάφος του Vince Vaughn.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, επιβεβαίωσε ο Ντέιβ Φόλιο, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Σκότσντεϊλ, της πόλης όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία χθες μετά το μεσημέρι.

«Συνεχίζουμε ακόμη να εργαζόμαστε για να βγάλουμε έναν άνθρωπο από το ένα από τα δύο αεροπλάνα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως άλλα τρία θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

DEVELOPING: Plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil crashes into parked jet at Scottsdale Airport in Arizona.



Officials confirm at least 1 person was killed, 4 injured. It’s unknown if Neil was on board the plane. pic.twitter.com/t1etMwP75A