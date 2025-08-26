Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα σάρωσε το Φοίνιξ – Καταιγίδες, διακοπές ρεύματος και αναβολές πτήσεων

Μία τεράστια αμμοθύελλα δημιούργησε ένα τείχος σκόνης που σάρωσε το Φοίνιξ στην Αριζόνα τη Δευτέρα (25/8/2025), ενώ ακολούθησαν και σφοδρές καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και προσωρινά καθήλωσαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης.

Οι οδηγοί επίσης που ήταν στους δρόμους κατά την διάρκεια της αμμοθύελλας στην Αριζόνα, έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η πυκνή αυτή σκόνη περιόριζε πάρα πολύ την ορατότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, το φαινόμενο, το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob, υποχώρησε μέχρι το βράδυ.

Μάλιστα περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, και συγκεκριμένα αυτοί που βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω των «ακραίων καιρικών φαινομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

#BREAKING : Dust Storm Blows Off Part of Roof at Phoenix Sky Harbor Airport, Power Outages, Flights Cancelled



Massive haboob wreaked havoc in the US state of Arizona on Monday, as it struck Phoenix city, leaving the entire Valley without electricity.



Several flights from and… pic.twitter.com/QYqEEtYZFs — upuknews (@upuknews1) August 26, 2025

A huge dust storm is affecting in Phoenix, Arizona, US (25.08.2025) pic.twitter.com/f749xASvSr — Disaster News (@Top_Disaster) August 26, 2025

Μάλιστα, μέρος της οροφής του τερματικού σταθμού 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor στο Maricopa County έχει καταστραφεί λόγω ισχυρών ανέμων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα haboob.