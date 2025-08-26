Κόσμος

Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα σάρωσε το Φοίνιξ – Καταιγίδες, διακοπές ρεύματος και αναβολές πτήσεων

Το φαινόμενο αυτό το αποκαλούν οι μετεωρολόγοι «haboob»
Η αμμοθύελλα που κατέκλισε την Αριζόνα
Η αμμοθύελλα που κατέκλισε την Αριζόνα/ Φωτό από βίντεο teaser

Μία τεράστια αμμοθύελλα δημιούργησε ένα τείχος σκόνης που σάρωσε το Φοίνιξ στην Αριζόνα τη Δευτέρα (25/8/2025), ενώ ακολούθησαν και σφοδρές καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και προσωρινά καθήλωσαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης.

Οι οδηγοί επίσης που ήταν στους δρόμους κατά την διάρκεια της αμμοθύελλας στην Αριζόνα, έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η πυκνή αυτή σκόνη περιόριζε πάρα πολύ την ορατότητα.

Ευτυχώς, το φαινόμενο, το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob, υποχώρησε μέχρι το βράδυ.

Μάλιστα περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, και συγκεκριμένα αυτοί που βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω των «ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μάλιστα, μέρος της οροφής του τερματικού σταθμού 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor στο Maricopa County έχει καταστραφεί λόγω ισχυρών ανέμων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα haboob.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν ξανά μετά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – «Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο»
Συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με «αρχηγό» τον Μάρκο Ρούμπιο - Η αντιπάθεια μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου που δυσκολεύει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν 1
Προς κατάρρευση η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού - Η κίνηση απελπισίας για να αποφύγει την κρίση τύπου Ελλάδας
Κατά του Γάλλου πρωθυπουργού η Ανυπότακτη Γαλλία, η Εθνική Συσπείρωση και οι Οικολόγοι - Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι τεράστιες κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία για να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός
Φρανσουά Μπαϊρού
Δέκα νεκροί και 100 τραυματίες μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Υεμένη
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων μεγάρου της προεδρίας και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος»
Συντρίμμια μετά από ισραηλινή επίθεση στη Σανάα
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ: Πρόκειται για την πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια
Οι κατηγορίες για απάτη σχετικά με στεγαστικά δάνεια - Η απομάκρυνση της Λίζας Κουκ θα έδινε την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει έναν πρόεδρο της επιλογής του
Η Λίζα Κουκ 1
Διεθνής κατακραυγή για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα με τους 20 νεκρούς - «Τραγικό ατύχημα» τους χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου
5 δημοσιογράφοι ανάμεσα στους 20 νεκρούς- «Δεν είμαι ευχαριστημένος» λέει ο Τραμπ - Εξηγήσεις από το Ισραήλ απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου και ο ΟΗΕ
Παλαιστίνιοι
Newsit logo
Newsit logo