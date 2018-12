Εισβολή εξωγήινων, επίθεση των Ρώσων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κανονικό απόσπασμα από την ταινία καταστροφής, Αρμαγεδδών ή την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι θορυβήθηκαν οι ανυποψίαστοι πολίτες, αλλά ότι αναστατώθηκαν και οι αρχές! Σηκώθηκαν ελικόπτερα, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρα και τα social media πήραν φωτιά. Η φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, Con Edison στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Μέχρι την στιγμή που οι αρχές ενημέρωσαν τους πολίτες ότι δεν πρόκειται για κάτι το ανησυχητικό, η καρδιά όλων είχε φτάσει στα πόδια τους….

Δείτε τις πραγματικά απόκοσμες εικόνες

What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors… tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo — Juju Chang (@JujuChangABC) December 28, 2018

People describe hearing a boom, feeling a vibration and seeing the sky turn green. Again —we are told it was a transformer explosion at a @ConEdison building in Astoria, Queens. I’m heading in that direction with my @CBSNewYork crew. Will update here. pic.twitter.com/gdGCjVWVfS — Jessica Layton (@JLaytonTV) December 28, 2018

Power Surge at the ConEd facility in Astoria. pic.twitter.com/Iehisp2klj — NYCFireWire (@NYCFireWire) December 28, 2018