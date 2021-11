Η Αρμενία ζητά βοήθεια από τη Ρωσία για την υπεράσπιση των εδαφών της από το Αζερμπαϊτζάν. Το Γερεβάν επικαλείται τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας της 29ης Αυγούστου 1997.

Οι αρχές της Αρμενίας ζητούν από τη Ρωσία την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας από επιθέσεις των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε την Τρίτη (16.11.2021) ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας, Αρμέν Γκριγκοριάν.

«Δεδομένου ότι υπήρξε επίθεση κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας, βάσει της συνθήκης του 1997 απευθυνόμαστε στη Ρωσία με έκκληση για προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας. Ετοιμάζεται γραπτό αίτημα», είπε.

Οι τότε πρόεδροι των δύο χωρών, Μπόρις Γιέλτσιν και Λεβόν Τερ – Πετροσιάν υπέγραψαν τη συνθήκη.

Τις τελευταίες ώρες στις συγκρούσεις μεταξύ Αρμένιων και Αζέρων, 15 Αρμένιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν, τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν και 12 αιχμαλωτίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας.

