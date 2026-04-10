Artemis II: Το πιο επικίνδυνο στάδιο της αποστολής η επιστροφή του πληρώματος στη γη – Ο κίνδυνος για την θερμική προστασία

Τα 14 λεπτά τρόμου μέχρι να γίνει η προσθαλάσσωση της αποστολής
Το πλήρωμα του Artemis II / NASA TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του πληρώματος της αποστολής «Artemis II» μετά το εντυπωσιακό ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη. Οι 4 αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen αναμένεται να φτάσουν στην γη τα ξημερώματα της Κυριακής, σε μία αποστολή που θεωρείται η πιο επικίνδυνη όλης της επιχείρησης.

Αν και η εξερεύνηση της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης είχε από μόνη της προκλήσεις, η πιο δύσκολη φάση της επιχειρήσεις δεν έχει ακόμη τελειώσει. Λίγο μετά τις 02:20 (ώρα Ελλάδος), οι 4 αστροναύτες αναμένεται να αφήσουν την κάψουλά τους ώστε να γίνει η προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το επικίνδυνο κομμάτι της επιχείρησης θα ξεκινήσει όταν το πλήρωμα βρεθεί 122 χλμ από την επιφάνεια, τη στιγμή που οι αστροναύτες θα αφήσουν πίσω τους την μονάδα υπηρεσίας που τροφοδοτεί το σκάφος.

Τότε ακριβώς οι αστροναύτες θα ταξιδέψουν με ταχύτητα 40.000 χλμ την ώρα για την επανείσοδό τους στην γη, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Εκεί είναι και το μεγάλο «στοίχημα».

Η ασφάλεια των αστροναυτών εξαρτάται από το Avcoat, το θερμικό περίβλημα από στρώσεις ίνας πυριτίου και εποξικών ρητινών, ενσωματωμένες σε κυψελωτό fiberglass, σχεδιασμένο να αποσυντίθεται ελεγχόμενα και να απάγει τη θερμότητα.

Το 2022, δοκιμές προσομοίωσης έδειξαν ότι η θωράκιση Avcoat παρουσίασε απρόβλεπτη αποκόλληση κομματιών, γεγονός που οδήγησε σε αναθεώρηση και ενίσχυσή της. Για να περιοριστεί η καταπόνηση των υλικών, η NASA τροποποίησε την τροχιά και την κλίση επανόδου του Orion. Η NASA διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια του πληρώματος δεν κινδυνεύει.

Η προσθαλάσσωση θα διαρκέσει περίπου 14 λεπτά από τη στιγμή που η κάψουλα θα περάσει το πύρινο φράγμα της ατμόσφαιρας. Η ταχύτητα θα μειωθεί με τη χρήση των μηχανισμών πρόωσης και σειράς αλεξιπτώτων, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες θα παραλάβουν τους αστροναύτες και θα τους μεταφέρουν στο αμφίβιο μεταγωγικό John P. Murtha του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Μετά την επιστροφή, οι αστροναύτες θα μείνουν σε καραντίνα για ιατρικές εξετάσεις και επαναπροσαρμογή στη βαρυτική συνθήκη της Γης, πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. 

