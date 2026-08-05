Axios: ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Οι βασικοί όροι

Κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ φαίνεται πως βρίσκονται οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας να γίνει σήμερα Τετάρτη (5.8.26).

Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, οι συνομιλίες για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, αποσκοπεί στην επαναφορά της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε το Σάββατο να μην προχωρήσει στην ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με βομβαρδισμούς, την οποία είχε απειλήσει ότι θα εξαπολύσει, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Ωστόσο, εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία, δεν αποκλείεται να εγκρίνει εκτεταμένα στρατιωτικά πλήγματα.

Η συμφωνία που διαμορφώνεται φέρεται να ικανοποιεί μέρος των ιρανικών αιτημάτων, παρέχοντας στην Τεχεράνη μεγαλύτερο έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε σχέση με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας

Κατά τις δύο περιφερειακές πηγές, η συμφωνία προβλέπει μια προσωρινή ρύθμιση διάρκειας 60 ημερών μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, με δυνατότητα παράτασης.

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Όλα τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα κινούνται μέσω βόρειας θαλάσσιας λωρίδας, εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων.

θα κινούνται μέσω βόρειας θαλάσσιας λωρίδας, εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων. Όλα τα πλοία που εξέρχονται προς την Αραβική Θάλασσα θα χρησιμοποιούν νότια λωρίδα, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν, σε συντονισμό με το Ιράν.

Δεν θα επιβάλλονται διόδια ή άλλα τέλη κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου.

ή άλλα τέλη κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου. Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα εργαστούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τη μεσαία θαλάσσια λωρίδα μέσα σε 30 ημέρες.

Μετά την αποναρκοθέτηση, η μεσαία λωρίδα θα χρησιμοποιείται για την αμφίδρομη διέλευση πλοίων, βάσει μιας μόνιμης συμφωνίας που θα διαπραγματευθούν το Ομάν και το Ιράν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος, το Ομάν και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές πίστευαν πως είχαν καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν πριν από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, η Τεχεράνη επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, γεγονός που οδήγησε σε δύο εβδομάδες συγκρούσεων και έφερε τις δύο πλευρές πολύ κοντά σε γενικευμένο πόλεμο.

Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο

Σύμφωνα με το Axios, στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν συμμετείχαν επίσης αξιωματούχοι από το Κατάρ, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι.

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές, ο Αμπάς Αραγτσί έδωσε κατ’ αρχήν τη συγκατάθεσή του το Σαββατοκύριακο, ωστόσο απαιτούνταν η έγκριση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μία περιφερειακή πηγή ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης την Τρίτη.