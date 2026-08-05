Ουκρανία: 15 νεκροί μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Μεγάλη ήταν η επίθεση της Ρωσίας το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026) με 15 ανθρώπους να σκοτώνονται και 27 τραυματίες σε περιοχές της Ουκρανίας και στο Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας» σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου, ενημέρωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

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Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε κάνει λόγο για γυναίκα που σκοτώθηκε στην ίδια την πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 28 βαλλιστικούς πυραύλους, τέσσερις πυραύλους κατά πλοίων και 115 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης.

Η Ουκρανία δεν κατάφερε να καταρρίψει ούτε έναν ρωσικό πύραυλο, σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά που εξέδωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑ διευκρίνισε ότι κατέρριψε 98 από τα drones, χωρίς να αναφέρει πυραύλους, με το Κίεβο να κάνει λόγο εδώ και εβδομάδες για σοβαρή έλλειψη αντιβαλλιστικών πυρομαχικών που επιτρέπουν την αναχαίτιση αυτού του είδους των πυραύλων.

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Footage from near Klintsy, Bryansk Oblast, shows six Russian Iskander-M missiles launched from six separate launchers toward Kyiv last night. The barrage keeps Kyiv under heavy ballistic pressure and shows no letup in Russia’s long-range campaign. #Kyiv pic.twitter.com/ZjvVcq4o6T — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) August 5, 2026

❗️Russian massive attack on Kyiv region kills 14, injures nearly 30 pic.twitter.com/vKkSt2S1No — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) August 5, 2026

Fuck all those who have left Ukraine to deal with this without any proper defenses.

Fuck them all https://t.co/k7agGf5Wsu — M.Ockers (@OckersM) August 5, 2026

Η Ρωσία έπληξε κόμβους επιμελητείας στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε το ρωσικό υπ. Άμυνας

Η Ρωσία έπληξε κόμβους επιμελητείας και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.