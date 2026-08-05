Πέρεζ Χίλτον: Ο blogger έκανε ένα σοκαριστικό live στο TikTok – Αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι και ήταν καλυμμένος με αίμα

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ το περιστατικό με τον blogger Πέρεζ Χίλτον, ο οποίος εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok σε ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση. Το βίντεο προκάλεσε σοκ στους χρήστες της πλατφόρμας και σύμφωνα με πληροφορίες, «κατέβηκε» λίγο αργότερα.

Κατά τη διάρκεια του live, ο γνωστός blogger Πέρεζ Χίλτον έκανε δηλώσεις που προκάλεσαν την ανησυχία όσον τον παρακολουθούσαν, κρατούσε ένα μαχαίρι και αυτοτραυματιζόταν. Ήταν καλυμμένος με αίματα και φαίνεται να έλεγε «Fuck yes».

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Σε δεύτερο βίντεο, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ακούγεται να λέει: «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ’ έξω».

Οι θεατές που παρακολουθούσαν τη μετάδοση αντέδρασαν αμέσως, καλώντας τον να σταματήσει και εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάστασή του. Πολλοί έγραφαν ότι έπρεπε να ειδοποιηθούν οι Αρχές, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω των σχολίων.

Το περιεχόμενο του βίντεο ήταν ιδιαίτερα σκληρό και δεν είναι κατάλληλο για προβολή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης ο Πέρεζ Χίλτον φέρεται να βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο τη στιγμή του περιστατικού ενώ τα τρία παιδιά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή για την εξέλιξη της υπόθεσης, παρά μόνο ότι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαίωσε στο Page Six το βράδυ της Τρίτης 04.08.2026 ότι δέχθηκε «απανωτές κλήσεις» για «ένα άτομο που έκανε ζωντανή μετάδοση στα social media, κατά τη διάρκεια της οποίας αυτοτραυματιζόταν», με αποτέλεσμα να στείλει αστυνομικούς στο σημείο.

Ο Πέρεζ Χίλτον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάριο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από το blog που δημιούργησε, όπου δημοσίευε ειδήσεις, παρασκήνιο και κουτσομπολιά για διάσημους.

Το blog του γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τον έκανε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον χώρο της διεθνούς σόουμπιζ. Παράλληλα όμως, τα αιχμηρά και πολλές φορές προκλητικά σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις, με αρκετούς διάσημους να τον κατηγορούν ότι συχνά ξεπερνούσε τα όρια, ιδιαίτερα όταν σχολίαζε γυναίκες.