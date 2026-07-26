Axios: Ο διοικητής της CENTCOM εισηγήθηκε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στο Ορμούζ – «Εξαντλήθηκε η αποτελεσματικότητά τους»

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ καθώς εκτιμά πως έχουν εξαντλήσει την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με το Axios, η εισήγηση για τα Στενά του Ορμούζ, του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), σε συνδυασμό με τις απόψεις άλλων συμβούλων, φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

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Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σύσκεψη με κορυφαίους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατά την οποία παρουσιάστηκε νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Παρότι μέχρι και την Πέμπτη ο Τραμπ εμφανιζόταν να εξετάζει την επανέναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλαξε στάση και την Παρασκευή έδωσε εντολή να ανασταλούν τα πλήγματα κατά στόχων στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή του Ορμούζ.

«Οι στόχοι είχαν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ναύαρχος Κούπερ είχε ενημερώσει το Πεντάγωνο, το Γενικό Επιτελείο και τον Λευκό Οίκο ότι οι δύο εβδομάδες επιχειρήσεων είχαν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά και στρατιωτικά πλοία.

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Όπως υποστήριξε, οι βασικοί στόχοι της εκστρατείας είχαν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, ενώ η συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών δεν θα απέφερε ουσιαστικά πρόσθετα αποτελέσματα, εκτός εάν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να προχωρήσουν σε μια νέα, πολύ ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ίδιος φέρεται να σημείωσε ότι περίπου το 20% των στόχων που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury» παρέμεναν ανέπαφοι, ωστόσο η εξουδετέρωσή τους θα απαιτούσε σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ανησυχία για τα αποθέματα αναχαιτιστικών

Το Axios αναφέρει ακόμη ότι ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντόναλντ Τραμπ πως η μείωση των διαθέσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τις δυνάμεις τους και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα από τους New York Times.

Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές

Την ίδια ώρα, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς επιθέσεις. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν μια τέτοια συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά.

Προς το παρόν, η κατάσταση στην περιοχή εμφανίζεται αποκλιμακωμένη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν αναστείλει τις επιθετικές τους ενέργειες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης εντός της εβδομάδας, με στόχο τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και την απομάκρυνση ναρκών από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Η ημερομηνία της διάσκεψης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.