Axios: Ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Τραμπ για το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ – «Παίζουν θέατρο οι Αμερικανοί»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πριν από την επιδρομή της περασμένης εβδομάδας. Αυτό αναφέρει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Ενώ ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι του Ισραήλ είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να αντιταχθεί στην επίθεση, ωστόσο το Axios, υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν ο χρόνος για να σταματήσει την επίθεση ήταν περιορισμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου αν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε. Επίσης, έχει εκφράσει δημοσίως την αποδοκιμασία του για την επιδρομή, επειδή το Κατάρ είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός τον ενημέρωσε για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα, και αμέσως έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στο Axios.

Η επίσημη αμερικανική εκδοχή

Η εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι ο αμερικανικός στρατός είδε ισραηλινά αεροσκάφη στον αέρα και ζήτησε εξηγήσεις από το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ έσπευσε να προειδοποιήσει τους Καταριανούς, αλλά μέχρι τότε οι πύραυλοι είχαν ήδη χτυπήσει. Μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Axios, ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου των ΗΠΑ χωρίς να ενημερωθεί η Ουάσιγκτον θα ήταν μία απίστευτα τολμηρή κίνηση από την πλευρά του Ισραήλ – ειδικά δεδομένου ότι η ηγεσία της Χαμάς είχε συγκεντρωθεί για να συζητήσει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πολύ αργά, αλλά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επίθεση μπορούσε να ακυρωθεί. Τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ για την επικείμενη επίθεση γύρω στις 8 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον. Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στην Ντόχα ακούστηκαν στις 8:51 π.μ.

«Ο Τραμπ γνώριζε για την επίθεση πριν από την εκτόξευση των πυραύλων. Πρώτα υπήρξε μία συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ, και στη συνέχεια μέσω στρατιωτικών καναλιών. Ο Τραμπ δεν είπε όχι», ισχυρίστηκε ένας Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν «πολύ νωρίτερα» σε πολιτικό επίπεδο. «Αν ο Τραμπ ήθελε να το σταματήσει, θα μπορούσε. Στην πράξη, δεν το έκανε», προσέθεσε.

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι οι πύραυλοι δεν είχαν ακόμη εκτοξευθεί όταν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν, και ισχυρίστηκαν ότι το Ισραήλ θα είχε ακυρώσει την επίθεση αν ο Τραμπ είχε αντιταχθεί.

Νετανιάχου: Η επίθεση ήταν μία μονομερής κίνηση του Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομερή περιγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου, για παράδειγμα, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απλώς ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα σχέδια του Ισραήλ ή ζήτησε ρητά την άδειά του. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ ειδοποίησε αμέσως τους αρμόδιους αξιωματούχους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν εξοργισμένοι με τον Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η επίθεση ήταν μία μονομερής κίνηση του Ισραήλ.

Ένας τρίτος Ισραηλινός αξιωματούχος συμφώνησε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά είπε ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να συμφωνήσει με ενδεχόμενη άρνηση του Λευκού Οίκου.

«Από την πλευρά μας, αποφασίστηκε να τους βοηθήσουμε σε αυτό για χάρη των σχέσεων ΗΠΑ – Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Οι Αμερικανοί παίζουν θέατρο. Τους ενημερώσαμε για την επίθεση», δήλωσε ένας τέταρτος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας πέμπτος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε σαφείς λόγους να αποστασιοποιηθεί από την επίθεση. «Αυτό που λένε δημοσίως πρέπει να ληφθεί με επιφύλαξη», προσέθεσε.

Ένας έκτος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ «επινόησε πράγματα» σχετικά με τις συνομιλίες της με το Ισραήλ λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Πέντε μέλη της Χαμάς και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι όλοι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός στο Axios και δήλωσαν ότι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μετά την επίθεση έδειξαν ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς είχαν εγκαταλείψει το κτήριο λίγο πριν τις εκρήξεις.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει.