Axios: «Παράθυρο» Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν – Κυρώσεις και «ξεπάγωμα» κεφαλαίων στο τραπέζι

Ένα νέο βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να εξετάζει την ελάφρυνση κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, με αντάλλαγμα συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις.

Μόνο όμως εφόσον το Ιράν προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

Το μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται ενώ μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν επιχειρούν τις τελευταίες ημέρες να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί από τον Ιούλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προσπάθειες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές σε βασικά ζητήματα.

Διαφορετικές προτεραιότητες για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Το Ιράν επιδιώκει οι συζητήσεις να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη συγκεκριμένες παραχωρήσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η νέα αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφήνει πάντως περιθώριο για διπλωματική εξέλιξη, μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της τελευταίας πρότασης που είχε καταθέσει το Ιράν.

Νέα συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Οι μεσολαβητές αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν πρόταση του Κατάρ, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των έμμεσων συνομιλιών.

Στη συνέχεια, σήμερα ή την Τρίτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ώστε να μεταφερθούν οι θέσεις της Τεχεράνης και να διερευνηθούν περιθώρια σύγκλισης.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των έμμεσων συνομιλιών χαρακτήρισε τις επαφές «θετικές και εποικοδομητικές», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει δείξει ευελιξία σε ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, όμως, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές και ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς να επιλυθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα.

«Οι πλευρές εξακολουθούν να απέχουν ως προς τον χρόνο εφαρμογής των δεσμεύσεων και ως προς το ποιος θα κάνει πρώτος ποια βήματα», ανέφερε.

Οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι βασικός στόχος της είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται να αυξάνεται, ενώ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις πιέζουν την Τεχεράνη.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις δεσμεύσεις του Ιράν και ζητά συγκεκριμένες εγγυήσεις για την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας συμφωνίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι είχε παραβιάσει προηγούμενη συμφωνία κατανόησης, υποστηρίζοντας ότι τον Ιούλιο εξαπέλυσε πυρά κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτή τη φορά εγγυήσεις ότι το Ιράν είναι σοβαρό και ότι δεν επιχειρεί απλώς να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επόμενες επαφές στη Νέα Υόρκη αναμένεται να δείξουν εάν υπάρχει περιθώριο για επανέναρξη των απευθείας ή έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.