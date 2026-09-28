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Τραμπ: «Πολύ σύντομα» θα κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διεκδικούν τον έλεγχο του Ορμούζ επειδή το στενό αυτό αποτελεί μια στρατηγική θαλάσσια οδό: πριν από τον πόλεμο διερχόταν από εκεί το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kylie Cooper
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα (28.09.2026) συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν «πολύ σύντομα».

«Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρημνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο.

Αναφερόμενος στη σύλληψη πέντε υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος «δεν θα τους άφηνε ελεύθερους». «Εξεπλάγην που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό» είπε.

Νωρίτερα σήμερα οι πέντε Βρετανοί, που συνελήφθησαν με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αυτήν την βάση, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ωστόσο παραμένουν υπό έρευνα.

Ο Τραμπ, που επικρίνεται για τις επιδόσεις του στο οικονομικό πεδίο λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες, ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, είπε επίσης ότι θα επιτευχθεί τελικά μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά επειδή οι Καναδοί «τηλεφωνούν συνεχώς» και θέλουν μια συμφωνία. Ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή μιας τεράστιας χαλυβουργίας στην Αϊόβα.

«Θα είναι η μεγαλύτερη» στην ιστορία των ΗΠΑ, υποστήριξε, παρουσιάζοντας αυτό το σχέδιο της εταιρείας Mesabi Metallics και επιμένοντας ότι η αμερικανική οικονομία «δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση».

Η επένδυση αυτή είναι συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα δημιουργήσει αρχικά 6.000 θέσεις εργασίας για την κατασκευή του εργοστασίου και, μακροπρόθεσμα, 2.000 θέσεις εργαζομένων στη βιομηχανία αυτή.

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