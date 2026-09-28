Ο Πούτιν αυξάνει κατά 15.500 τη δύναμη του ρωσικού στρατού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρωσία.

Πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη απόφαση για τις Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρωσία από τις αρχές του 2026, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε υπογράψει παρόμοια διατάγματα τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

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Με βάση το νέο διάταγμα, η συνολική προβλεπόμενη στελέχωση των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχεται πλέον σε 2.441.630 άτομα, εκ των οποίων 1.550.500 είναι στρατιωτικοί.

Το διάταγμα δεν διευκρινίζει τους λόγους για την αύξηση ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν οι επιπλέον θέσεις.

Με τις τέσσερις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους, ο αριθμός των προβλεπόμενων υπηρετούντων στρατιωτικών στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχει αυξηθεί συνολικά κατά 47.860.

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Η νέα αύξηση έρχεται ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες.

Παράλληλα, η ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί, καθώς η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθιστά δυσκολότερη τη γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού.

Η Μόσχα διαψεύδει νέο κύμα επιστράτευσης

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τις σχετικές πληροφορίες «παραπληροφόρηση».

Η τελευταία φορά που ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022, μετά τις σημαντικές οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Με το νέο διάταγμα, πάντως, αυξάνεται εκ νέου η προβλεπόμενη δύναμη των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να διευκρινίζεται εάν η ενίσχυση θα καλυφθεί μέσω νέων προσλήψεων, συμβολαίων ή άλλων διαδικασιών.