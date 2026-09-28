Κόσμος

Τραμπ: «Δεν πρότεινα στον Σι Τζινπίνγκ να αγοράσει αμερικανικά όπλα»

Υποστήριξε πως το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping / AP / Φωτογραφία Mark Schiefelbein
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι πρότεινε στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να αγοράσει αμερικανικά όπλα, κατά την επίσημη επίσκεψη του ηγέτη της Κίνας στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Η πληροφορία είχε γίνει γνωστή αρχικά από τον Αμερικανό πρέσβη στο Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού, ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν άκουσε ποτέ κάτι τέτοιο» και υποστήριξε πως το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Θα ήθελαν πιθανότατα να αγοράσουν (αμερικανικά όπλα), επειδή κατασκευάζουμε καλύτερα από αυτούς και επομένως ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Όμως δεν μιλήσαμε για αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται να διαψεύσει την προηγούμενη αναφορά του Αμερικανού πρέσβη σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών.

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