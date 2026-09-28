Τραμπ: «Δεν πρότεινα στον Σι Τζινπίνγκ να αγοράσει αμερικανικά όπλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι πρότεινε στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να αγοράσει αμερικανικά όπλα, κατά την επίσημη επίσκεψη του ηγέτη της Κίνας στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Η πληροφορία είχε γίνει γνωστή αρχικά από τον Αμερικανό πρέσβη στο Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού, ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν άκουσε ποτέ κάτι τέτοιο» και υποστήριξε πως το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

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«Θα ήθελαν πιθανότατα να αγοράσουν (αμερικανικά όπλα), επειδή κατασκευάζουμε καλύτερα από αυτούς και επομένως ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Όμως δεν μιλήσαμε για αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται να διαψεύσει την προηγούμενη αναφορά του Αμερικανού πρέσβη σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών.