Κάνει τζετ σκι σε λεωφόρο της Μπανγκόκ που έχει πλημμυρίσει – Απίστευτο βίντεο

Ένας άνδρας έκανε τζετ σκι μέσα στα νερά σε πλημμυρισμένο κεντρικό δρόμο της Μπανγκόκ. Τα βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media βοήθησαν τις αρχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

Ο 27χρονος οδηγός του τζετ σκι, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σορν Κέαντσιρι, τιμωρήθηκε στη συνέχεια με πρόστιμο, ποινή φυλάκισης με αναστολή και ένα έτος επιτήρησης από το Δημοτικό Δικαστήριο Βόρειας Μπανγκόκ.

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Η κατηγορία σε βάρος του νεαρού αφορά σε πρόκληση δημόσιας αναστάτωσης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο 27χρονος βνα επιταχύνει και να παίρνει απότομα τις στροφές, προκαλώντας κύματα κατά μήκος του δρόμου.

Το νερό εκτοξεύεται στα πεζοδρόμια, στα σκαλοπάτια της πεζογέφυρας και στους τοίχους δίπλα στη λεωφόρο.

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Στα βίντεο ακούγεται ο άνθρωπος που το «τραβούσε» να λέει: «Ωραία… ωραία. Πήγαινε ευθεία, πήγαινε ευθεία. Πήγαινε ευθεία μέχρι το τέλος».

Bangkok flood JET-SKI stunt ends in ARREST



Police seized the craft after the rider tore through waterlogged streets



He reportedly said a foreign friend egged him on pic.twitter.com/HQrIucEggh — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 28, 2026

Η αστυνομία του Μακκάσαν συνέλαβε και τον «κινηματογραφιστή» για συνέργεια στον αναβάτη κατά τη διάπραξη του αδικήματος.