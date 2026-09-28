Κόσμος

Κάνει τζετ σκι σε λεωφόρο της Μπανγκόκ που έχει πλημμυρίσει – Απίστευτο βίντεο

Έκανε τζετ σκι σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Μπανγκόκ
Άνδρας διασχίζει με τζετ σκι πλημμυρισμένη λεωφόρο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ένας άνδρας έκανε τζετ σκι μέσα στα νερά σε πλημμυρισμένο κεντρικό δρόμο της Μπανγκόκ. Τα βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media βοήθησαν τις αρχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

Ο 27χρονος οδηγός του τζετ σκι, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σορν Κέαντσιρι, τιμωρήθηκε στη συνέχεια με πρόστιμο, ποινή φυλάκισης με αναστολή και ένα έτος επιτήρησης από το Δημοτικό Δικαστήριο Βόρειας Μπανγκόκ.

Η κατηγορία σε βάρος του νεαρού αφορά σε πρόκληση δημόσιας αναστάτωσης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο 27χρονος βνα επιταχύνει και να παίρνει απότομα τις στροφές, προκαλώντας κύματα κατά μήκος του δρόμου.

Το νερό εκτοξεύεται στα πεζοδρόμια, στα σκαλοπάτια της πεζογέφυρας και στους τοίχους δίπλα στη λεωφόρο.

Στα βίντεο ακούγεται ο άνθρωπος που το «τραβούσε» να λέει: «Ωραία… ωραία. Πήγαινε ευθεία, πήγαινε ευθεία. Πήγαινε ευθεία μέχρι το τέλος».

Η αστυνομία του Μακκάσαν συνέλαβε και τον «κινηματογραφιστή» για συνέργεια στον αναβάτη κατά τη διάπραξη του αδικήματος.

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