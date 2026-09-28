Ο Λίβανος ζητά την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ – Στο επίκεντρο η αποχώρηση του IDF

Την άμεση συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου με το Ισραήλ ζήτησε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον.

Ο Σαλάμ υπογράμμισε την ανάγκη να περάσει η συμφωνία ανάμεσα στον Λιβανο και το Ισραήλ στο στάδιο της εφαρμογής, με συγκεκριμένα μέτρα και απτά αποτελέσματα στο πεδίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου, η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανέζικο έδαφος και η αποκλειστική κατοχή των όπλων από το κράτος σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης, προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή της συμφωνίας και να διασφαλίζεται ότι όλες οι πλευρές τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχιζόμενης αμερικανικής υποστήριξης προς τον λιβανικό στρατό, ο οποίος έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της επιβολής του κρατικού ελέγχου στα όπλα.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την ανάπτυξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων στον νότο, αρχικά σε συγκεκριμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται «πιλοτικές ζώνες».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο Μάικλ Άισα επισκέφθηκε μία από τις περιοχές αυτές, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση μετά την ανάληψη του ελέγχου από τον λιβανικό στρατό.

Η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί

Παρά τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα στον Λίβανο και να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήμα του λιβανέζικου εδάφους.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς η εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας έχει καθυστερήσει.

Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει περισσότερους από 4.300 θανάτους και έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον εκτοπισμό.

Έκρηξη στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ημέρα, οι λιβανέζικες αρχές ανέφεραν ισχυρή έκρηξη στην πόλη Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τη Βηρυτό, την έκρηξη προκάλεσε ο ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στην περιοχή με στόχο τη διάλυση υποδομών που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές».

Οι νέες εξελίξεις καταγράφονται ενώ ο Λίβανος ζητά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.