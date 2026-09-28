Σταλόνε: «Η κραυγή που βγήκε από μέσα μου μετά τον θάνατο του γιου μου δεν ήταν ανθρώπινη»

Τον πόνο, την ενοχή και τη βαθιά θλίψη που ένιωσε μετά τον θάνατο του γιου του, Σέιτζ, μοιράστηκε ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε, σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξή του στους New York Times.

Ο 80χρονος πλέον Σιλβέστερ Σταλόνε αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012, σε ηλικία 36 ετών, από καρδιακή προσβολή, ενώ ο ηθοποιός αποκάλυψε το πως έζησε αυτές τις τραγικές στιγμές.

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Ο Σταλόνε αποκάλυψε πως, αν και τις πρώτες ημέρες κατάφερνε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να στηρίζει την οικογένειά του, περίπου μία εβδομάδα μετά την κηδεία κατέρρευσε συναισθηματικά.

«Το θέμα είναι ότι περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής. Σκέφτεσαι: Τι θα μπορούσα να είχα κάνει; Έπρεπε να είμαι εκεί; Κι αν είχα κάνει αυτό; Αν είχα πάει δεξιά αντί αριστερά;», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιου του.

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«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τόσο ψυχρό. Ο νέος σύζυγος της μητέρας μου, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ και ο οποίος ήταν γιατρός, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Σλάι, έφυγε. Ο Σέιτζ, έφυγε”.

Κι εγώ είπα: “Έφυγε πού;”. “Πέθανε, έφυγε. Λυπάμαι”. Και έκλεισε», περιέγραψε.

Ο Σταλόνε εξήγησε ότι στην αρχή προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση και να συνεχίσει τη ζωή του. Όμως, όταν πέρασαν οι πρώτες ημέρες, η πραγματικότητα της απώλειας τον κατέκλυσε.

«Με την κηδεία, με το να διαχειρίζεσαι τη μητέρα του, με το να προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου στο παρόν, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Λες: “Ουάου, αντέχω. Πότε θα ξεσπάσει;”», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου και βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, ούτε πριν ούτε μετά. Ήταν απλώς πόνος, θλίψη και ενοχή».

«Δεν το ξεπερνάς»

Μιλώντας για τον γιο του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον χαρακτήρισε «ένα πολύ καλό παιδί» και μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για εκείνον.

«Είχε μια υπέροχη μητέρα. Θα μπορούσε να είχε κάνει σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν είχα ιδέα ότι είχε κάτι που θα περίμενες να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας», είπε. «Αλλά όχι, κάτι τέτοιο δεν το ξεπερνάς», συμπλήρωσε.

Ο Σέιτζ Σταλόνε ήταν γιος του Σιλβέστερ Σταλόνε και της πρώην συζύγου του, Σάσα Τσακ. Η σχέση πατέρα και γιου είχε μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, καθώς ο Σέιτζ είχε υποδυθεί τον γιο του χαρακτήρα του Σταλόνε στην ταινία «Rocky V».

Ο Σέιτζ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 2012.