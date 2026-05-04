Axios: «Πράσινο φως» πήρε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα Στενά του Ορμούζ

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι αλλάζουν τους κανόνες εμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ, μια εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση όχι μόνο των διπλωματικών αλλά και των στρατιωτικών εντάσεων.

Κατά τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν το «πράσινο φως» να εξουδετερώνουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως γρήγορα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ή παράκτια πυραυλικά συστήματα που «κλειδώνουν» την περιοχή.

Ο Ραβίντ συνδέει την αλλαγή στάσης των αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βαρεθεί με το αδιέξοδο «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο» στο Ιράν.

A U.S. official said the rules of engagement for U.S. forces in the region have been changed and they were authorized to strike immediate threats against ships that cross the strait, like IRGC fast boats or Iranian missile positions https://t.co/yzebKR0CJ1 — Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026

Η «Επιχείρηση Ελευθερία» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να αλλάξει αυτή τη δυναμική, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει πίσω στον πόλεμο, σημειώνει το Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να καθίσει ήσυχος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε στο πλαίσιο αυτό, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.