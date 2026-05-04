Axios: «Πράσινο φως» πήρε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα Στενά του Ορμούζ

Άπελευθερώθηκαν οι κανόνες εμπλοκής για τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο
Εκτόξευση πυραύλου Tomahawk από αμερικανικό αντιτορπιλικό / DVIDS / Handout via REUTERS

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι αλλάζουν τους κανόνες εμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ, μια εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση όχι μόνο των διπλωματικών αλλά και των στρατιωτικών εντάσεων.

Κατά τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν το «πράσινο φως» να εξουδετερώνουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως γρήγορα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ή παράκτια πυραυλικά συστήματα που «κλειδώνουν» την περιοχή.

Ο Ραβίντ συνδέει την αλλαγή στάσης των αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βαρεθεί με το αδιέξοδο «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο» στο Ιράν.

 

Η «Επιχείρηση Ελευθερία» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να αλλάξει αυτή τη δυναμική, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει πίσω στον πόλεμο, σημειώνει το Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να καθίσει ήσυχος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε στο πλαίσιο αυτό, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

