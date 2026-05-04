Αυστρία: Απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπείας – Η Μόσχα υπόσχεται αντίποινα

Μια από τις χώρες που έχει πάρει δρακόντεια μέτρα για την ασφάλεια της απέναντι στην Ρωσία, είναι η Αυστρία, που ως κράτος – μέλος της ΕΕ και με 9,2 εκατομμύρια κατοίκους έχει απελάσει 14 Ρώσους διπλωμάτες από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Αυστρία περιγράφεται τακτικά ως εστία Ρώσων κατασκόπων, κυρίως λόγω ενός χαλαρού νομικού πλαισίου, και περίπου 220 υπάλληλοι είναι διαπιστευμένοι στη ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη, κάτι που οι αρμόδιες αρχές της χώρας γνωρίζουν και παίρνουν ανάλογα μέτρα.

Στην τελευταία της έκθεση, με ημερομηνία 2024, η Αυστριακή Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (DSN) σημειώνει ότι «η ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη είναι μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές διπλωματικές αποστολές στην Ευρώπη».

«Αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό κόμβο για κατασκοπευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν την Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», προσθέτει η έκθεση και αυτό φαίνεται ότι αποδείχθηκε πραγματικότητα για ακόμα μια φορά.

Ειδικότερα, η αυστριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα (04.05.2206) στο Γαλλικό Πρακτορείο την απέλαση τριών υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία, με την υπουργό Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ να υπόσχεται «αλλαγή πλεύσης» ως απάντηση σε αυτό το «πρόβλημα ασφαλείας».

Η Μόσχα θα απαντήσει σθεναρά σε αυτή τη «σκανδαλώδη» απόφαση της Βιέννης, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στην Αυστρία χαρακτηρίζοντας την αιτία «εντελώς αδικαιολόγητη».

«Θεωρούμε αυτή την τελευταία εχθρική κίνηση των αυστριακών αρχών εντελώς αδικαιολόγητη, υποκινούμενη αποκλειστικά από πολιτικούς λόγους και κατηγορηματικά απαράδεκτη», δήλωσε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στο Telegram.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή (03.05.2026) το βράδυ από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, οι ρωσικές εγκαταστάσεις στη Βιέννη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκοπεία διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στην Αυστρία, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΠΕΚ και ο ΟΑΣΕ.

«Όσον αφορά το δάσος από κεραίες στη ρωσική πρεσβεία, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διεξαγωγή κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων», σχολίασε η υπουργός.

Στην Αυστρία, η κατασκοπεία δεν διώκεται εφόσον δεν διεξάγεται εις βάρος των συμφερόντων της χώρας υποδοχής, και σκάνδαλα έχουν αμαυρώσει τη φήμη της Βιέννης στις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ORF, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει την καταστολή της κατασκοπείας στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Βιέννη. Σκοπεύει επίσης να διώκει όσους εμπλέκονται στην στρατολόγηση πρακτόρων για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.