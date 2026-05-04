Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία στο τρίτο της παιδί – Η επίσημη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Γονείς για ακόμη μία φορά θα γίνουν η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, οι οποίοι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η 36χρονη κόρη του πρώην Πρίγκιπα Άντριου, πριγκίπισσα Ευγενία έκανε γνωστό το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης της μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αφού ανέβασε μία φωτογραφία με τα δύο παιδιά της να κρατούν το υπερηχογράφημα.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα, ο Βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε και είναι ενθουσιασμένος με τα νέα», ανέφερε το Παλάτι στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Instagram.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο Άουγκουστ, 5 ετών, και ο Έρνεστ, 2 ετών, είναι «επίσης πολύ ενθουσιασμένα που ένα ακόμη αδελφό εντάσσεται στην οικογένεια».

Το μωρό αναμένεται να γεννηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Το νέο μέλος της οικογένειας, που αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι, θα είναι 15ο στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο, ξεπερνώντας τον θείο της Ευγενίας, Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Εδουάρδο.

Παράλληλα, θα είναι το πέμπτο εγγόνι του (έκπτωτου πρίγκιπα) Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μετά τη γέννηση της κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Αθηνάς Μαπέλι Μότζι, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν την πριγκίπισσα Ευγενία να έχει διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της, λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι ΕΈστιν