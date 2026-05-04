Η ΕΕ απαντά στις απειλές του Τραμπ για αύξηση δασμών: «Όταν υπογράφεις συμφωνία με μας, ξέρεις τι παίρνεις»

«Θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Annabelle Gordon

Ανησυχία και φόβο έχουν προκαλέσει σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομάς Ρενιέ, απάντησε σήμερα (04.05.2026) στον Τραμπ, λέγοντας ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στις συμφωνίες που υπογράφει ενώ τόνισε ότι έχει ανοιχτές επιλογές για να προστατευθούν τα συμφέροντά της.

«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις», δήλωσε αρχικά ο Τομάς Ρενιέ και ξεκαθάρισε ότι «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις, διότι η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες».

Ο κ. Ρενιέ επισήμανε με νόημα πως «δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε από αυτό το βήμα ότι παραμένουμε πολύ ήρεμοι, συγκεντρωμένοι στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης προς όφελος των εταιρειών μας και των πολιτών μας».

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας πως «παραμένουμε σε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, για να ζητήσουμε σαφήνεια σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις».

Τέλος ο κ. Ρενιέ τόνισε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, αν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν τις απειλές τους. «Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», τόνισε.

