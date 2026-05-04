Θρίλερ στον Ατλαντικό με το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – «Χαμηλός ο κίνδυνος» καθησυχάζει ο ΠΟΥ

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε πιθανή έξαρση ενός ιού, του χανταϊού. Ακόμη τρεις επιβάτες έχουν νοσήσει, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε ο ιός στο εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου που έπλεε στον Ατλαντικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στις χώρες που εμπλέκονται στο περιστατικό. Εγκλωβισμένοι ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου οι 170 επιβάτες του πλοίου.

Το συμβάν έχει κινητοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) αλλά και τις αρχές της Νότιας Αφρικής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον περιορισμό της πιθανής διασποράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άνδρας 70 ετών και μία γυναίκα 69 ετών, ενώ η υπηκοότητα του τρίτου δεν είναι γνωστή. Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής – το μόνο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Δύο μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου είναι επίσης άρρωστα και χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, αναφέρει η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Η Ολλανδία θέλει να επαναπατρίσει δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, που έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτήν την κατάσταση κρίσης, η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, στο Πράσινο Ακρωτήρι, ανοιχτά του οποίου βρίσκεται τώρα.

«Οι ολλανδικές αρχές δέχθηκαν να συντονίσουν μια κοινή επιχείρηση με στόχο τη διοργάνωση του επαναπατρισμού δύο ανθρώπων που παρουσιάζουν συμπτώματα επί του MV Hondius από το Πράσινο Ακρωτήρι προς την Ολλανδία», δήλωσε η Oceanwide Expeditions.

Ένας τέτοιου είδους επαναπατρισμός θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, ιδίως από την έγκριση των τοπικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP, το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι «μελετάει τώρα τις πιθανότητες ιατρικής απομάκρυνσης ορισμένων ανθρώπων από το πλοίο». «Αν αυτό αποδειχθεί δυνατό, το υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει τον συντονισμό», δήλωσε εκπρόσωπος.

Μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών επιβατών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.

«Η αποβίβαση και η ιατρική διάγνωση όλων των ασθενών απαιτούν έναν συντονισμό με τις τοπικές αρχές υγείας, με τις οποίες βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση», δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που μεταδίδεται εν γένει στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Oceanwide Expeditions.

Κανένα κρούσμα χανταϊού δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί όσον αφορά τους δύο επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτώματα για τα οποία χρήζουν ακόμη περίθαλψης επί του πλοίου.

«Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχέση αποτελούν τώρα αντικείμενο έρευνας», σημείωσε η εταιρεία.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός

Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. «Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δρ Χανς Κλούγκε.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι ένας ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά.

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».