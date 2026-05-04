Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: «Την αγαπούσα, μετανιώνω»

«Προκάλεσα ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου. Αυτό που έκανα είναι ασυγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη» είπε ο Μαρκ Ρίμπεν στη δίκη, ωστόσο έκανε λόγο για «ατύχημα»
Το μοντέλο από την Ελβετία Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς / Instagram

Ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών εκδικάζεται στην Ελβετία, με έναν 43χρονο άνδρα να κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία. Στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «την αγαπούσε με όλη του την καρδιά» και δήλωσε ότι μετάνιωσε για τον θάνατό της.

Ο Μαρκ Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως αλυσοπρίονο, μαχαίρι και κλαδευτήρι κήπου πάνω στο σώμα της Kristina Joksimovic, και στη συνέχεια πολτοποίησε τα λείψανα της σε μπλέντερ. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά την απολογία του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Προκάλεσα ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου. Αυτό που έκανα είναι ασυγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Τη λάτρευα και πίστευα σε ένα κοινό μέλλον». Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο θάνατός της ήταν «ατύχημα», αν και παραδέχθηκε ότι την άρπαξε από τον λαιμό.

Ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς / Instagram

Έδωσε χρήματα στα παιδιά του και στα πεθερικά του ως ένδειξη μεταμέλειας

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμα ότι κατέβαλε περίπου 100.000 λίρες στα δύο παιδιά τους και στους γονείς της συζύγου του ως ένδειξη μεταμέλειας, τονίζοντας πως «οι ανθρώπινες ζωές δεν αντικαθίστανται» και πως πρόκειται για μια συμβολική κίνηση.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη λόγω της αγριότητας των λεπτομερειών, εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 σε προάστιο της Βασιλείας.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας εντόπισε ο πατέρας της, όταν ανησύχησε επειδή δεν εμφανίστηκε να παραλάβει τα παιδιά της. Το δικαστήριο διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης του εγκλήματος, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

