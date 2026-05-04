CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Δύο υπό αμερικανική σημαία εμπορικά πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ καθώς αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο Κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα (04.05.2026) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των αμερικανικών δυνάμεων που «βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον ξεκίνησε σχέδιο για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με την ονομασία «Επιχείρηση ελευθερία». Ο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί πως θα υπάρξει σφοδρή απάντηση, σε περίπτωση που το Ιράν προσπαθήσει να παρεμποδίσει την διαδικασία.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή.