Κόσμος

CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ
REUTERS

Δύο υπό αμερικανική σημαία εμπορικά πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ καθώς αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο Κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα (04.05.2026) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των αμερικανικών δυνάμεων που «βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον ξεκίνησε σχέδιο για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με την ονομασία «Επιχείρηση ελευθερία». Ο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί πως θα υπάρξει σφοδρή απάντηση, σε περίπτωση που το Ιράν προσπαθήσει να παρεμποδίσει την διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
57
48
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: «Την αγαπούσα, μετανιώνω»
«Προκάλεσα ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου. Αυτό που έκανα είναι ασυγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη» είπε ο Μαρκ Ρίμπεν στη δίκη, ωστόσο έκανε λόγο για «ατύχημα»
Το μοντέλο από την Ελβετία Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς
Αυστρία: Απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπείας – Η Μόσχα υπόσχεται αντίποινα
«Θεωρούμε την κίνηση εντελώς αδικαιολόγητη, υποκινούμενη αποκλειστικά από πολιτικούς λόγους και κατηγορηματικά απαράδεκτη» είπε η ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη
Αυστριακός αστυνομικός
Ιράν: Χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προσπάθησε να περάσει στα Στενά του Ορμούζ – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το πλοίο «παραβίασε την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και μεταφορών» και συνέχισε την πορεία του παρά τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Ross που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή 17
Newsit logo
Newsit logo