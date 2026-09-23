Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Κεταμίνη φέρεται να του συνταγογραφούσε ο γιατρός του – Οι ομοιότητες με την υπόθεση Μάθιου Πέρι

Συνταγογραφούμενη κεταμίνη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον εθισμό.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026, σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε «συστηματικό πρόβλημα» με την κεταμίνη.

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Το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε χθες Τρίτη (22.09.2026), αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι «οργισμένοι» επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούν ότι «ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά».

Τα ίδια πρόσωπα υποστήριξαν ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει σε «στενούς φίλους» του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την κεταμίνη πριν από τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι ουσίες μπορεί να υπήρχαν στον οργανισμό του Πρίσλεϊ τη στιγμή του θανάτου του.

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.

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Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στην κλινική στο Λος Άντζελες. Μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένειά του εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».

Ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών.

Πηγή που μίλησε στην Page Six είχε υποστηρίξει ότι ο Πρίσλεϊ «δεν ήταν καλά», προσθέτοντας ότι αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια έντονα προβλήματα αυτοεκτίμησης και δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον εαυτό του και να αισθανθεί πραγματικά σίγουρος για το ποιος ήταν.

Ο 27χρονος είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών και είχε μοιραστεί δημόσια στιγμές από την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να αναζητήσει βοήθεια.

Τι ξέρουμε για τη σχέση του Μάθιου Πέρι με την κεταμίνη

Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το 2023 και ο θάνατός του συνδέθηκε επίσημα με τις επιπτώσεις της κεταμίνης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Μάθιου Πέρι πέθανε από «οξείες επιπτώσεις» κεταμίνης. Πρόκειται για ένα αναισθητικό με ψυχεδελικές ιδιότητες, το οποίο χρησιμοποιείται και για «ψυχαγωγικούς» λόγους. Παράλληλα όμως, το φάρμακο αυτό έχει γίνει δημοφιλές ως μια εναλλακτική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Ο ηθοποιός είχε λάβει κεταμίνη για θεραπευτικούς λόγους, ενώ αργότερα οι αρχές διερεύνησαν πώς και από ποιους προμηθεύτηκε την ουσία. Η υπόθεση οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι συνέβαλαν στην προμήθειά της.