Πούτιν: «Υπάρχει πιθανότητα για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία» – Συνεχίζει να κατηγορεί το Κίεβο για «κρατική τρομοκρατία»

Πιθανότητα ώστε εν τέλει να υπάρξει ειρήνη με την Ουκρανία, «βλέπει» ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά από 4 χρόνια πολέμου και ανελέητου αιματοκυλίσματος τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα (03.09.2026) πως για αν επιτευχθεί ειρήνη πρέπει πρώτα οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με την Ουκρανία συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών.

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Παράλληλα, κατηγόρησε -ξανά- την Ουκρανία για «κρατική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της δυσχεραίνουν τη διπλωματική διαδικασία και εν τέλει τη συμφωνία για ειρήνη.

«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση. δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε συγκεκριμένα.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες μεσολάβησης, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται σε «θετική και εποικοδομητική εργασία».

Ανέφερε ότι το Κρεμλίνο διατηρεί επίσης επαφές με την Ουάσινγκτον και τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας», σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Τραμπ.