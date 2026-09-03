Νεπάλ: Ολόκληρα χωριά πρέπει να χτιστούν από την αρχή, τουλάχιστον 20.000 σπίτια καταστράφηκαν – Στους 1.204 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Μετά από μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, το Νεπάλ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Τόνοι λάσπης έχουν θάψει χιλιάδες ανθρώπους, σπίτια και ολόκληρους οικισμούς μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε τις βιβλικές πλημμύρες και σαρωτικές κατολισθήσεις. Το έργο της ανοικοδόμησής του θα είναι δύσκολο και θα πάρει σίγουρα πολύ χρόνο.

Ο επίσημος απολογισμός φτάνει ήδη τους 1.204 νεκρούς και χιλιάδες ακόμα ανθρώπους να αγνοούνται μέσα στις λάσπες που παρέσυραν τα πάντα στο διάβα τους. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής ψάχνοντας κάθε ίχνος ζωής που μπορεί να έχει απομείνει στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

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Μετά τις φονικές πλημμύρες θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν ενώ διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν και τους εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών.

REUTERS/Stringer

Almost 100,000 people are estimated to have been affected by the Nepal floods – with at least 33 Britons missing.



Two lakes are currently being monitored by Nepali authorities for risks of further flooding. pic.twitter.com/IR7v7ShTcQ — Sky News (@SkyNews) August 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι παγετώνας κατέρρευσε στις 26 Αυγούστου προκαλώντας κατολίσθηση και πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες κοινότητες και χωριά, αφήνοντας πίσω του μόνο λίγα σπίτια όρθια και χωρίς να έχουν υποστεί ζημιές.

«Οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 7.500 σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε έχουν παρασυρθεί από τα νερά είτε έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια και τη λάσπη», δήλωσε ο Ντάρμα Ραζ Ουπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών.

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The flash floods in Nepal descended at rapid speed from surrounding mountain slopes, according to analysts.



Footage captured the panic felt like the ground yesterday, with workers fleeing in terror in the Nuwakot District as the waves were approaching pic.twitter.com/krq8n190aW — Sky News (@SkyNews) August 27, 2026

Ακόμη και τα σπίτια που παραμένουν όρθια δεν είναι κατοικήσιμα, πρόσθεσε ο Ουπρέτι, με τις αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι περίπου 20.000 σπίτια πρέπει να ανοικοδομηθούν.

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.200 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Στο Θιβέτ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 21 νεκροί και 541 αγνοούμενοι.

"What is like to be trapped in one of these tunnels?"



Rescue specialist Arnold Dix has been remotely helping Nepalese authorities with underground search operations after the number of deaths caused by flash floods on the Nepal-Tibet border exceeded 1,000.



He told… pic.twitter.com/daNstXMkvS — Sky News (@SkyNews) September 2, 2026

BREAKING: A gargantuan wall of water enveloped a heavily trafficked area of Nepal, killing at least 31 people.



Details: https://t.co/Eu8sIp7bxi pic.twitter.com/hdqbI4Zqsj — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

«Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κίνδυνους», εξήγησε ο Ουπρέτι. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του επικεντρώνεται στις προσπάθειες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης.

«Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δεν έχουν ταυτότητες ή διαβατήρια», σχολίασε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC).

REUTERS/Stringer

‘Ένας αξιωματικός του στρατού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ο οποίος έκανε δηλώσεις υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του καθώς δεν έχει άδεια να μιλά στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες που πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών.

Search and rescue teams are desperately trying to locate workers trapped at a Nepal hydropower plant following deadly flash floods.



There are still nearly 4,000 people missing across the country.



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«Ερευνώνται όλες οι σήραγγες με τη βοήθεια ειδικών από την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα», επεσήμανε. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για όσο υπάρχει ελπίδα να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη κι αν δεν υπάρχουν επιζώντες, θα ανασύρουμε πτώματα», πρόσθεσε.

Nepal Army/Handout via REUTERS

Το πρακτορείο της Νότιας Κορέας Yonhap μετέδωσε ότι μια ομάδα Νοτιοκορεατών διασωστών, εξοπλισμένη με drones, σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό, έχει αναπτυχθεί κοντά στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού σταθμού Upper Trishuli-1, όπου αγνοούνται εννέα Νοτιοκορεάτες εργάτες.

Στο μεταξύ οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εργάζονται για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο, δίνοντας κυρίως έμφαση στην επιστροφή των παιδιών σε αυτοσχέδια σχολεία.

cnsphoto via REUTERS

Μία εβδομάδα μετά την καταστροφή τουλάχιστον 22.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ασφαλές, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, τόνισε η Unicef σε ανακοίνωσή του.