Νέα Υόρκη: Η τραγική ιστορία της 32χρονης που μαχαιρώθηκε στην Times Square – Μόλις είχε επιστρέψει στη δουλειά από άδεια μητρότητας

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία στην Times Square της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (31.08.2026) όπου μια γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα. Η ανάμεσά τους και την 32χρονη αντιπρόεδρο της Bank of America και μητέρα ενός κοριτσιού 5 μηνών που υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 32χρονη Έριν Πιατσέντι είχε μόλις επιστρέψει στην εργασία της, όταν δολοφονήθηκε στο κέντρο της Νέας Υόρκης – διανύοντας την πρώτη εβδομάδα μετά την άδεια μητρότητας. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στα social media μια φωτογραφία στην οποία κρατούσε τη νεογέννητη κόρη της και στεκόταν χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της.

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Στην ανάρτησή της μιλούσε για την ευγνωμοσύνη της για τους πέντε μήνες που είχε περάσει σε άδεια μητρότητας, ενώ ανέφερε ότι η κόρη της είχε πρόσφατα βαπτιστεί. Η νεαρή οικογένεια είχε επίσης ταξιδέψει στο Long Beach Island του Νιου Τζέρσεϊ, στο Ρόουντ Άιλαντ και στο Μέιν.

Η 32χρονη, Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φόρνταμ, μαχαιρώθηκε τυχαία από την 49χρονη Πάμελα Σισνέρος, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, η οποία αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Σισνέρος τραυμάτισε σοβαρά και έναν 68χρονο προτού πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών όταν επιχείρησε να τους επιτεθεί κρατώντας ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι.

Η δολοφονία προκάλεσε σοκ και στους συναδέλφους της 32χρονης στην Bank of America, όπου εργαζόταν τους τελευταίους 18 μήνες ως αντιπρόεδρος στην ομάδα business selection and conflicts. «Ο κόσμος μιλάει γι’ αυτό, πόσο τρομερό είναι και πρέπει να είσαι σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή», είπε μία εργαζόμενη.

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Το περιστατικό προκάλεσε επίσης ανησυχία στους κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ. Μία 37χρονη κάτοικος του Τσέστερ δήλωσε ότι ο σύζυγός της περνά καθημερινά από την Times Square και πως θα μπορούσε εύκολα να ήταν εκείνος στη θέση της Έριν. Άλλοι κάτοικοι χαρακτήρισαν ως «εφιάλτη» τις επιθέσεις στην περιοχή.

Εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κόρη της Έριν έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 400.000 δολάρια, από τον στόχο των 750.000.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, οι δικοί της άνθρωποι μιλούν πλέον όχι για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή της, αλλά για τη ζωή που πρόλαβε να δημιουργήσει. Για τη μικρή Μάντισον, το πέντε μηνών κοριτσάκι της, που έγινε η μεγαλύτερη χαρά της και τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης μιας οικογένειας που προσπαθεί να διαχειριστεί το αδιανόητο.

«Η ζωή της Έριν δεν καθορίστηκε από τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά από τον τρόπο που έζησε», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότηταΟι συγγενείς της περιέγραψαν μια γυναίκα βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένεια και τους φίλους της, εξαιρετικά ικανή επαγγελματικά, αλλά πάνω απ’ όλα έναν άνθρωπο που έφερνε ζεστασιά και ενέργεια στους γύρω της.

«Το να γίνει μητέρα ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής της και η Μάντισον της έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά», αναφέρεται στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για το μέλλον της μικρής κόρης της.

Μια οικογένεια που δεν πρόλαβε να ζήσει

Η Έριν και ο σύζυγός της, Φρανκ Πιατσέντι, είχαν γνωριστεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ και ακολούθησαν μαζί μια πορεία στον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο. Παντρεύτηκαν στις 10 Αυγούστου 2024 και μόλις είχαν αρχίσει να χτίζουν τη ζωή που ονειρεύονταν. Είχαν γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, είχαν επιστρέψει από οικογενειακό ταξίδι και προετοιμάζονταν για το μέλλον με τη νεογέννητη κόρη τους.

«Ετοιμάζονταν να χτίσουν μια ζωή μαζί με τη νέα τους κόρη. Αυτή η ζωή άλλαξε αδιανόητα μέσα σε μια στιγμή», ανέφερε η οικογένεια.

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το πρώτο του σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μια σύγχρονη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων και πέντε μπάνιων, μόλις έναν χρόνο πριν. Για τους συγγενείς της Έριν, η μεγαλύτερη αγωνία πλέον είναι το μέλλον της Μάντισον, η οποία έχασε τη μητέρα της πριν προλάβει να μεγαλώσει μαζί της.