Αυστραλία: 3 νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στη Νέα Νότια Ουαλία – Άφαντος ο δράστης

Ο δράστης πιστεύεται ότι διέφυγε από το σημείο με κάποιο όχημα, ενώ μπορεί να κρύβεται στην πόλη έχοντας στην κατοχή του το όπλο της δολοφονίας
Το σημείο της δολοφονίας στην Αυστραλία

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία για έναν ένοπλο άνδρα ο οποίος έκανε επίθεση, πυροβόλησε και σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν σοβαρά στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ο δράστης τη επίθεσης είναι άφαντος και η αστυνομία κάνει ότι μπορεί για να τον εντοπίσει αφού πιστεύεται ότι διέφυγε με κάποιο όχημα. Οι αρχές κάλεσαν μάλιστα τους κατοίκους στην πόλη Lake Cargelligo, περίπου 611 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Όπως έγινε γνωστό οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε μια κατοικημένη περιοχή στο Λέικ Καργκελίγκο περίπου στις 16:40 τοπική ώρα, όταν ο δράστης είχε ήδη φύγει από το σημείο.

Βέβαια η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο δράστης εκτιμάται ότι κρύβεται στην πόλη έχοντας στην κατοχή του το όπλο.

Ο Andrew Holland, βοηθός επιθεωρητή της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, αρνήθηκε να σχολιάσει τη σχέση μεταξύ του δράστη και των θυμάτων.

«Κάθε θάνατος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη είναι συγκλονιστικός, αλλά και πάλι, μια σκηνή όπου άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί με πυροβόλα όπλα είναι προφανές ότι θα κάνει τους ανθρώπους πολύ, πολύ νευρικούς και πολύ ανήσυχους», δήλωσε ο Holland. «Η σκηνή που αντίκρισαν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ήταν φρικτή».

Σημειώνεται πως οι πυροβολισμοί καταγράφονται ένα μήνα αφότου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια εκδήλωση στην παραλία Μπόντι για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

