Αυστραλία: 4 συλλήψεις για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας με παιδιά, σατανισμό και κτηνοβασία

Αποτροπιασμό έχει φέρει η συγκλονιστική υπόθεση στην Αυστραλία καθώς 4 άνδρες βρίσκονται στα χέρια των αρχών για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, κτηνοβασίες και σατανιστικό περιεχόμενο.

Η αστυνομία της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σήμερα 01.12.2025 πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος 4 ανδρών στο Σίδνεϊ που φαίνεται να ανήκουν σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν υλικό παιδικής πορνογραφίας και «σατανιστικό» περιεχόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η βάση του κυκλώματος ήταν στο Σίδνεϊ, με τους άνδρες να φαίνεται ότι συμμετείχαν ενεργά στην «κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω site διαχειριζόμενου διεθνώς».

Η επικεφαλής του τμήματος ανέφερε πως οι 4 άνδρες φέρονται να μοιράζονταν «αποτρόπαιο» υλικό με ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο απεικόνιζε παιδιά από βρέφη έως 12 ετών, καθώς και ζώα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι αυτή η διεθνής ομάδα συμμετείχε σε συνομιλίες και στην ανταλλαγή υλικού που απεικόνιζε κακοποίηση και βασανιστήρια παιδιών, με σύμβολα και τελετουργίες συνδεδεμένες με τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό», δήλωσε η Ντόχερτι τη Δευτέρα.

«Χιλιάδες βίντεο» βρέθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ταυτόχρονων εφόδων σε κατοικίες στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα, πρόσθεσε.

«Ανάμεσα σε αυτές τις φρικτές εικόνες υπήρχαν επίσης αρκετά βίντεο που έδειχναν σεξουαλική κακοποίηση ζώων», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις κατηγορούμενους, 26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα, είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης) για τη διασπορά πορνογραφικού περιεχομένου ανηλίκων ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με πορνογραφία ανηλίκων και κτηνοβατικό περιεχόμενο αλλά και κατοχή ναρκωτικών.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους υφ’ όσον μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.