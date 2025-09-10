Αυστραλία: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο κατά των χλαμυδίων για να σωθούν τα κοάλα

Μια νέα επιστημονική ελπίδα για τα κοάλα: η Αυστραλία ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο που στοχεύει στην προστασία αυτών των εμβληματικών μαρσιποφόρων από τα χλαμύδια, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια που προκαλεί στειρότητα, τύφλωση και θεωρείται υπεύθυνη για σχεδόν τους μισούς θανάτους κοάλα στην άγρια φύση.

Το εμβόλιο, το οποίο χορηγείται στα κοάλα σε μία δόση, θα χρησιμοποιηθεί πλέον σε εθνικό επίπεδο στην Αυστραλία, τόσο σε νοσοκομεία και κλινικές άγριων ζώων όσο και απευθείας στο πεδίο. Αναπτύχθηκε μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια ερευνών και μπορεί να μειώσει κατά 65% τη θνησιμότητα στα μολυσμένα ζώα, σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας Πίτερ Τιμς του Πανεπιστημίου Sunshine Coast.

Οι πληθυσμοί κοάλα στο Κουίνσλαντ και στη Νέα Νότια Ουαλία είναι ιδιαίτερα απειλούμενοι, με τα ποσοστά μόλυνσης να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές έως και το 70%.

Ήδη από το 2022, τα κοάλα έχουν χαρακτηριστεί ως είδος υπό εξαφάνιση σε αρκετές πολιτείες της Αυστραλίας. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εξαιτίας όχι μόνο των ασθενειών, αλλά και της καταστροφής των οικοτόπων τους, της κλιματικής αλλαγής και των πυρκαγιών.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 76 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προστασίας και τη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 95.000 έως 238.000 κοάλα στην ανατολική χώρα, ενώ άλλοι πληθυσμοί εξακολουθούν να ζουν στη Βικτώρια και στη Νότια Αυστραλία.