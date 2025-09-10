Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αυστραλία: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο κατά των χλαμυδίων για να σωθούν τα κοάλα

Ένα πρωτοποριακό εμβόλιο εγκρίθηκε για την προστασία των κοάλα της Αυστραλίας από τα χλαμύδια, μια μόλυνση που αποδεκατίζει το είδος εδώ και χρόνια
Ένα κοάλα
Ένα κοάλα / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Daniel Munoz

Μια νέα επιστημονική ελπίδα για τα κοάλα: η Αυστραλία ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο που στοχεύει στην προστασία αυτών των εμβληματικών μαρσιποφόρων από τα χλαμύδια, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια που προκαλεί στειρότητα, τύφλωση και θεωρείται υπεύθυνη για σχεδόν τους μισούς θανάτους κοάλα στην άγρια φύση.

Το εμβόλιο, το οποίο χορηγείται στα κοάλα σε μία δόση, θα χρησιμοποιηθεί πλέον σε εθνικό επίπεδο στην Αυστραλία, τόσο σε νοσοκομεία και κλινικές άγριων ζώων όσο και απευθείας στο πεδίο. Αναπτύχθηκε μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια ερευνών και μπορεί να μειώσει κατά 65% τη θνησιμότητα στα μολυσμένα ζώα, σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας Πίτερ Τιμς του Πανεπιστημίου Sunshine Coast.

Οι πληθυσμοί κοάλα στο Κουίνσλαντ και στη Νέα Νότια Ουαλία είναι ιδιαίτερα απειλούμενοι, με τα ποσοστά μόλυνσης να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές έως και το 70%.

Ήδη από το 2022, τα κοάλα έχουν χαρακτηριστεί ως είδος υπό εξαφάνιση σε αρκετές πολιτείες της Αυστραλίας. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εξαιτίας όχι μόνο των ασθενειών, αλλά και της καταστροφής των οικοτόπων τους, της κλιματικής αλλαγής και των πυρκαγιών.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 76 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προστασίας και τη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 95.000 έως 238.000 κοάλα στην ανατολική χώρα, ενώ άλλοι πληθυσμοί εξακολουθούν να ζουν στη Βικτώρια και στη Νότια Αυστραλία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης
Ποτέ ξανά ένας Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ασκήσει τόσο άμεση επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις – Οι ηγέτες της ΕΕ, ανίκανοι να επιβάλουν την αυθεντία τους, φαίνεται να έχουν αποδεχθεί να παραχωρήσουν έδαφος στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ»: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε και τον αποδοκίμασαν – Δείτε βίντεο
Λίγη ώρα πριν την ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεπε τους πελάτες του εστιατορίου να απολαύσουν το γεύμα τους καθώς η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη»
Ντόναλντ Τραμπ
5
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έσερναν γυμνό τον αντιπρόεδρο – Έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού
Οι διαδηλώσεις κατά της κατάργησης των social media οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπους - Στους δρόμους βγήκε και ο στρατός για να επιβάλει την τάξη
Διαδηλωτής
13
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν πως ενημερώθηκαν για το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα: «Δεν αποκεφαλίστηκε η Χαμάς» – Φόβος για αντίποινα
«Δικαίωμα του Κατάρ να ανταποδώσει την επίθεση», δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι - Ανησυχία για τους ομήρους μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντόχα
Κτίριο
3
Newsit logo
Newsit logo