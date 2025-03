Αυστραλία: Ενας νεκρός από την τροπική καταιγίδα Άλφρεντ – 36 τραυματίες μετά από σύγκρουση στρατιωτικών φορτηγών

Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της η τροπική καταιγίδα Αλφρεντ που σφυροκοπά την Αυστραλία με συνέπεια ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Παράλληλα 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Αυστραλία, μετά τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών φορτηγών που βρίσκονταν σε αποστολή βοήθειας, την ώρα που η καταιγίδα Άλφρεντ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, με τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών να είναι υπαρκτός, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και η αστυνομία.

«Ο τελευταίος απολογισμός που διαθέτω κάνει λόγο για 36 τραυματίες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έστειλε ομάδες διασωστών στο σημείο, κοντά στη πόλη Λίζμορ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμύρες, όπως και δύο ελικόπτερα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία.

Ορισμένοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε από κοινού με τον υπουργό Άμυνας.

Αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική ύφεση σήμερα το πρωί, ο Άλφρεντ συνοδεύεται εντούτοις από θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κουίνσλαντ και το βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η καταιγίδα προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις σε αυτήν τη περιοχή, με τους ποταμούς να φουσκώνουν κατά μήκος της ακτογραμμής των 400 χιλιομέτρων των δύο αυστραλιανών πολιτειών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Γραφείου Μετεωρολογίας της Αυστραλίας, το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο πλημμυρών.

«Οι ποταμοί άρχισαν ήδη να αντιδρούν στις ισχυρές βροχοπτώσεις, με πολυάριθμους συναγερμούς για πλημμύρες (…) να βρίσκονται σε ισχύ», επισημαίνει το Γραφείο σε ένα δελτίο Τύπου.

Αν και η καταιγίδα «άρχισε να εξασθενεί», οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το ενδεχόμενο σφοδρών βροχοπτώσεων και ισχυρών ριπών ανέμου που θα μπορούσαν να συνεχιστούν όλο το Σαββατοκύριακο.

Cyclone Alfred – Latest Updates (as of March 8, 2025) Current Status: Cyclone Alfred has been downgraded to a tropical low, but it continues to bring heavy rainfall, strong winds, and flooding to southeastern Queensland and northern New South Wales, Australia. #CycloneAlfred pic.twitter.com/4dhLNRJ0Dd

Το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας 61 ετών εντοπίστηκε σήμερα, αφού το 4×4 όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που εκείνος διέσχιζε μία γέφυρα σε έναν ποταμό που είχε υπερχειλίσει, στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αν και κατάφερε να βγει από το όχημά του, επιχείρησε μάταια να κρατηθεί από ένα κλαδί προτού βυθιστεί στο νερό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά στο Κουίνσλαντ και άλλα 42.600 στη Νέα Νότια Ουαλία βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Energex.

«Αν και (ο Άλφρεντ) έχει υποβαθμιστεί, υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι και είναι επομένως σημαντικό οι (Αυστραλοί) να μην θεωρήσουν αυτήν την εξασθένιση ως έναν λόγο να χαλαρώσουν», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ο αντίκτυπός του θα είναι σοβαρός και θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, ακόμα και τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε.

HOLY SH*T. #CycloneAlfred is absolutely destroying our neighborhood. Trees are getting ripped out of the ground, roofs are barely holding on, and the wind sounds like a freight train. The whole place is falling apart.#GoldCoast #CycloneAlfred #ExtremeWeather #StaySafe pic.twitter.com/cCZMaYFCZL