Ισραήλ: Το Iron Dome ήταν σχεδόν 99% αποτελεσματικό στους πυραύλους της Χαμάς και της Χεζμπολάχ

Από τον Οκτώβριο του 2023, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ έχουν εκτοξεύσει συνολικά περίπου 40.000 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, είπε ο επικεφαλής της Rafael
Ισραηλινό σύστημα Iron Dome αναχαιτίζει εχθρικούς πυραύλους / REUTERS / Amir Cohen
Ένα από τα πιο γνωστά πυραυλικά συστήματα αεράμυνας που έχει «φτιάξει όνομα» τα τελευταία χρόνια είναι ο περίφημος «Σιδηρούς Θόλος» του Ισραήλ, γνωστό και ως Iron Dome, λόγω της συνεισφοράς του στους πολέμους με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ, μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, το Iron Dome ήταν από τα πιο σημαντικά «όπλα στη φαρέτρα» του Ισραήλ για την αναχαίτιση και την εξουδετέρωση απειλών όπως ρουκέτες και πύραυλοι.

Μάλιστα, ήταν αυτό που έπεισε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην δημιουργία του Golden Dome, του ολοκληρωμένου δικτύου αεροπορικής άμυνας για την αντιβαλλιστική και αντιπυραυλική προστασία της αμερικανικής προστασίας.

Σημειώνεται όμως ότι το Iron Dome έχει σχεδιαστεί και χρησιμοποιείται κυρίως για πυραύλους μικρής εμβέλειας, ρουκέτες, ελικόπτερα και drones, όπλα που διέθεταν Χαμάς και Χεζμπολάχ, όμως είναι ακατάλληλο για βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιούν κατά βάση οι Χούθι και το Ιράν, απειλές που αντιμετωπίζουν τα συστήματα Arrow και David’s Sling.

Για την δράση του Iron Dome στις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις με Χαμάς και Χεζμπολάχ μίλησε σήμερα (11.05.2026) ο πρόεδρος της κρατικής εταιρείας, Rafael Advanced Defense Systems Ltd, που κατασκευάζει τα συγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα.

Ο ίδιος τόνισε ήταν σχεδόν 99% αποτελεσματικός έναντι πυραύλων που εκτόξευσαν μαχητές της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και το αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα εξουδετέρωσε τους περισσότερους πυραύλους από το Ιράν.

Ο Γιουβάλ Στάινιτς τόνισε σε συνέδριο του Κέντρου Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ιερουσαλήμ ότι από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν εκτοξεύσει συνολικά περίπου 40.000 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

«Το Iron Dome αναχαίτισε τους περισσότερους από αυτούς με ποσοστά επιτυχίας που δεν είναι 100% αλλά κοντά στο 100%. Είναι περίπου 98%, ακόμη και 99%, οπότε δεν είναι τέλειο, αλλά σχεδόν τέλειο», ανέφερε ο Στάινιτς.

Συμπλήρωσε πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε δύο γύρους εμπόλεμων συρράξεων μεταξύ των δύο χωρών από το 2024 και «μόνο μερικές δεκάδες» δεν αναχαιτίστηκαν.

Στο τέλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων.

