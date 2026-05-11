Χανταϊός: Δύο ακόμα κρούσματα εντοπίστηκαν από το MV Hondius – Ισπανική επιχείρηση για να μην μεταδοθεί

Ο χανταϊός έχει προκαλέσει υγειονομικό συναγερμό διεθνώς, μετά τα κρούσματα που εμφανίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, από το οποίο απομακρύνονται οι επιβάτες και σήμερα (11.05.2026) από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση των αρχών, τα δύο νέα κρούσματα χανταϊού αφορούν έναν Αμερικανό και μια Γαλλίδα, που έχουν ήδη απομακρυνθεί από το MV Hondius, για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία και μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Η Ισπανία διαβεβαίωσε ότι έλαβε «όλα τα μέτρα» που είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η μετάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση των δύο θετικών κρουσμάτων, του Αμερικανού και της Γαλλίδας, μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν χθες Κυριακή (10.05.2026), στα Κανάρια από το κρουαζιερόπλοιο.

«Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την αρχή είχαν στόχο να σπάσουν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», υπογράμμισε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Ένας δεύτερος Αμερικανός επιβάτης παρουσιάζει «ελαφριά συμπτώματα», ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Από τους 5 Γάλλους που επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε καραντίνα σε απομόνωση στο Παρίσι, η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας «επιδεινώθηκε δυστυχώς τη νύχτα» και τα «τεστ βγήκαν θετικά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, γνωστοποιώντας επίσης ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει μέχρι στιγμής 22 περιπτώσεις επαφών στη Γαλλία.

Η κρίση επί του MV Hondius, το οποίο αναμένεται να ξαναφύγει με προορισμό την Ολλανδία σήμερα, έχει προκαλέσει ανησυχίες, ξυπνώντας μνήμες από την πανδημία της COVID-19, μολονότι σε αυτό το στάδιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει καταγράψει μόνον 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού μεταξύ 8 υπόπτων, στα οποία περιλαμβάνονται 3 άνθρωποι που πέθαναν από αυτόν τον γνωστό, αλλά σπάνιο ιό.

Στο μεταξύ εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Νότιας Αφρικής δήλωσε σήμερα (11.05.2026) στο Reuters ότι ένας Βρετανός που είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ αφού ασθένησε με χανταϊό ενώ επέβαινε στο πλοίο «βελτιώνεται κλινικά».

«Ο Βρετανός ασθενής βελτιώνεται κλινικά, αλλά εξακολουθεί να είναι άρρωστος», διευκρίνισε ο Φόστερ Μοάλε. «Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται η κατάστασή του, αυτό γίνεται σταδιακά».

Στο μεταξύ η ισπανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και οι λιμενικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σήμερα το πρωί δεν θα γίνει καμία απομάκρυνση επιβαινόντων λόγω του ανεφοδιασμού του πλοίου σε καύσιμα προτού αναχωρήσει για το ταξίδι του αρκετών ημερών προς την Ολλανδία.

Η αποβίβαση θα ξαναρχίσει το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί με μια τελευταία πτήση με κατεύθυνση την Αυστραλία. Το MV Hondius, ολλανδικού νηολογίου, θα αναχωρήσει στη συνέχεια από το λιμάνι της Γραναδίγια, στο νησί της Τενερίφης, και θα πλεύσει ξανά στον Ατλαντικό Ωκεανό γύρω στις 19:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Περίπου 94 επιβάτες και μέλη πληρώματος 19 υπηκοοτήτων απομακρύνθηκαν ήδη από το πλοίο χθες Κυριακή (10.05.2026).

«Περίπλοκη» επιχείρηση

Αρχικά από το πλοίο απομακρύνθηκαν οι Ισπανοί πολίτες υπό αυστηρή επίβλεψη, φορώντας στολές ατομικής προστασίας μιας χρήσης και μάσκες FPP2 και ακολούθησαν λίγοι Γάλλοι και υπήκοοι άλλων χωρών.

Συνολικά πάνω από 100 άνθρωποι 23 υπηκοοτήτων προβλέπεται να έχουν απομακρυνθεί σε λιγότερο από 48 ώρες, σε αυτήν την επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «περίπλοκη» και «άνευ προηγουμένου» από τη Μαδρίτη, επιπλέον των τριών ανθρώπων που είχαν ήδη απομακρυνθεί πριν από μερικές ημέρες στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Καθώς θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου» από τον ΠΟΥ, αναμένεται όλοι να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης για εβδομάδες, και ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη «συνιστά (καραντίνα) 42 ημερών» για να αποφευχθεί ενδεχόμενη μετάδοση του ιού.

Το σύνολο των 14 Ισπανών που απομακρύνθηκαν, όλοι ασυμπτωματικοί, έχουν ήδη τεθεί σε απομόνωση στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαδρίτης.

Διαφορετικό αμερικανικό πρωτόκολλο

Οι Αμερικανοί επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν αναμένεται να οδηγηθούν σε ειδικό κέντρο της Όμαχα, στις κεντρικές ΗΠΑ. Κατά την άφιξή του, «κάθε πρόσωπο θα υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση και θα λάβει φροντίδα και υποστήριξη προσαρμοσμένη στην κατάστασή του», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος υγειονομικός αξιωματούχος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι Αμερικανοί που απομακρύνθηκαν από το πλοίο δεν θα τεθούν απαραιτήτως σε καραντίνα, μολονότι θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για εβδομάδες, δηλαδή ακολουθώντας το ίδιο «πρωτόκολλο με επιδημία του 2018 ακριβώς αυτού του στελέχους του χανταϊού», που ελέγχθηκε με επιτυχία.

Ερωτηθείς γι’αυτή τη διαφορά σε σχέση με τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες, ο διευθυντής του ΠΟΥ έκρινε ότι αυτό «(θα μπορούσε) να παρουσιάζει κινδύνους».

Σπάνιο στέλεχος

Χθες Κυριακή (10.05.2026), μερικές ώρες μετά την άφιξη του MV Hondius στο λιμάνι της Γραναδίγια, άρχισε η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών και μελών του πληρώματος από το πλοίο και τα Κανάρια.

Το πρωτόκολλο απομάκρυνσης, πολύ αυστηρό και υπό την επιτόπου επίβλεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ, ήταν ίδιο για όλους: οι άνθρωποι επιβιβάζονταν με τη σειρά τους στο πίσω μέρος ενός σκάφους για να μεταφερθούν στην ξηρά, όπου ένα όχημα του ισπανικού στρατού τους περίμενε για να τους οδηγήσει ως το αεροδρόμιο της Νότιας-Τενερίφης, απόσταση περίπου 10 λεπτών με το αυτοκίνητο.

Στην πίστα του αεροδρομίου, το Γαλλικό Πρακτορείο είδε αυτούς που απομακρύνονταν να κατεβαίνουν από το λεωφορείο, να αλλάζουν στολές ατομικής προστασίας μιας χρήσης, προτού ανέβουν στα αεροπλάνα που τους περίμεναν.

Πτήσεις επαναπατρισμού έφτασαν στην Ολλανδία, στη Βρετανία και άλλες αναχώρησαν με κατεύθυνση την Ιρλανδία, τον Καναδά, την Τουρκία.

Η παραλλαγή του ιού που εντοπίστηκε επί του M/V Hondius, ο χανταϊός των Άνδεων, είναι ένα σπάνιο στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο με περίοδο επώασης που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες.

Ο χανταϊός μεταδίδεται εν γένει από μολυσμένα τρωκτικά, συνηθέστερα μέσω των ούρων τους, των περιττωμάτων τους και του σάλιου τους.

Απέναντι σε αυτήν την απρόσμενη υγειονομική κρίση, οι περιφερειακές αρχές των Καναρίων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον ελλιμενισμό στο αρχιπέλαγος του MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια στην Αργεντινή, ενώ και κάτοικοι εξέφραζαν τις ανησυχίες τους.

Ο ΠΟΥ επαναλαμβάνει από την πλευρά του ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη με αυτήν στην αρχή της παγκόσμιας επιδημίας της COVID-19 το 2020.