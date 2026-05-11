Φινλανδία: «Ήρθε η ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αρχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία, να έρθουμε σε επαφή»

Βαρυσήμαντη δήλωση έκανε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύθηκε σήμερα (11.05.2026) για τις επόμενες κινήσεις της Ευρώπης ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και φυσικά με την Ρωσία.

«Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία. Το πότε θα γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω», τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, η οποία έχει επηρεαστεί σε τεράστιο βαθμό από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με αποκορύφωμα την ένταξή της στο NATO.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ είπε ότι, κατά τη γνώμη του, η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία δεν είναι πλέον σύμφωνη με τα συμφέροντα της Ευρώπης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει άμεση εμπλοκή.

«Έχουμε μιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες για το ποιος θα πρέπει να επικοινωνήσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση επί του θέματος.

Η πιο σημαντική πτυχή είναι ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία.

«Αν θα πρόκειται για ειδικό απεσταλμένο ή για ομάδα ηγετών, θα δούμε», δήλωσε ο Στουμπ.

Επεσήμανε τρία πιθανά σενάρια για την Ουκρανία – συνέχιση του πολέμου, εκεχειρία την οποία θα ακολουθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία ή κατάρρευση της μίας πλευράς, πιθανότατα της Ρωσίας.

«Πιστεύω ότι η πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν βρίσκεται στο τραπέζι, τουλάχιστον όχι για φέτος», συμπλήρωσε ο Φινλανδός πρόεδρος.