Πίνακας που είχαν κλέψει οι ναζί βρέθηκε σε σπίτι συνεργάτη των SS στην Ολλανδία

Ένας πίνακας που κλάπηκε από έναν Εβραίο συλλέκτη έργων τέχνης από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων ενός διαβόητου συνεργάτη των SS (παραστρατιωτική οργάνωση στη ναζιστική Γερμανία) από την Ολλανδία, αποκάλυψε ένας ντετέκτιβ τέχνης.

Ο πίνακας με το πορτρέτο ενός νεαρού κοριτσιού, «Portrait of a Young Girl», του Ολλανδού καλλιτέχνη Τουν Κέλντερ, από την εποχή των ναζί, πιστεύεται ότι κρεμόταν για δεκαετίες στο σπίτι της οικογένειας του Χέντρικ Σέιφαρντ, δήλωσε ο ντετέκτιβ έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανήκε στον Εβραίο έμπορο έργων τέχνης Ζακ Γκούντστικερ, ο οποίος πέθανε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία το 1940, αφήνοντας πίσω του μια συλλογή με περισσότερους από 1.000 πίνακες.

Ο Μπραντ έμαθε για την υπόθεση από έναν άνδρα που του είπε ότι ήταν απόγονος του Σέιφαρντ και ότι ήταν «αηδιασμένος» όταν έμαθε ότι η οικογένειά του είχε κρατήσει το έργο τέχνης για χρόνια. Ο Σέιφαρντ ήταν Ολλανδός στρατηγός που διοικούσε μια μονάδα εθελοντών των Waffen-SS στο ανατολικό μέτωπο πριν δολοφονηθεί από μαχητές της αντίστασης το 1943.

Λίγο αφότου έμαθε ότι ήταν συγγενής με έναν συνεργάτη των Ναζί, ο άνδρας πλησίασε τη γιαγιά του για να ρωτήσει για την ιστορία του πίνακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέγεται ότι του είπε ότι είχε αγοραστεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ότι ήταν «λεηλατημένο έργο τέχνης από Εβραίους, κλεμμένο από το Goudstikker. Δεν πωλείται. Μην το πείτε σε κανέναν».

BREAKING: A painting by Toon Kelder, looted by the Nazis from the famous Jewish art dealer Goudstikker, is still hanging in the house of the granddaughter of the notorious Nazi general Hendrik Seyffardt, head of the Dutch Waffen-SS. Seyffardt was liquidated by the resistance in… pic.twitter.com/FvEopbLATE — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) May 11, 2026

Η οικογένεια, η οποία άλλαξε το όνομά της στο τέλος του πολέμου, παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή της τον πίνακα, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε την πραγματική του προέλευση, σύμφωνα με δήλωση στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ναζιστικού Κόμματος αυτός που είχε τον πίνακα

Αφού πληροφορήθηκε την ύπαρξη του πίνακα, ο Μπραντ ξεκίνησε τη δική του έρευνα. Ανακάλυψε ότι ο πίνακας είχε μια ετικέτα στο πίσω μέρος και τον αριθμό 92 χαραγμένο στο πλαίσιο του.

Στη συνέχεια, ο Μπραντ έψαξε στα αρχεία μιας δημοπρασίας του 1940 όπου πουλήθηκε μεγάλο μέρος της λεηλατημένης συλλογής του Γκούντστικκερ και ανακάλυψε ένα αντικείμενο με τον αριθμό 92 με τίτλο «Πορτρέτο ενός Νεαρού Κοριτσιού» του Τοον Κέλντερ.

Ο Μπραντ πιστεύει ότι ο πίνακας είχε λεηλατηθεί από τον Χέρμαν Γκέρινγκ, μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ναζιστικού Κόμματος, όταν ο Γκούντστικκερ διέφυγε για τη Βρετανία το 1940. Στη συνέχεια πουλήθηκε στον Σέιφαρντ σε δημοπρασία πριν παραδοθεί στον απόγονό του, λέει ο Μπραντ.

Αφού ξεκίνησε την έρευνά του, ο Μπραντ επικοινώνησε με τους δικηγόρους των κληρονόμων του Γκούντστικκερ, οι οποίοι, όπως είπε, επιβεβαίωσαν ότι ο συλλέκτης είχε προηγουμένως στην κατοχή του έξι πίνακες του Toon Kelder.

Πρόσθεσε ότι οι δικηγόροι του επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτοί οι πίνακες είχαν συμπεριληφθεί στη δημοπρασία του 1940, όπου ο Brand πιστεύει ότι είχε πουληθεί το «Πορτρέτο ενός Νεαρού Κοριτσιού».

Μιλώντας στο BBC ο Μπραντ είπε ότι η ανακάλυψη ήταν «εκπληκτική», περιγράφοντάς την ως «την πιο παράξενη περίπτωση ολόκληρης της καριέρας μου».

«Έχω ανακτήσει έργα τέχνης που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων έργων στο Λούβρο, την Ολλανδική Βασιλική Συλλογή και πολλά μουσεία», είπε.

«Αλλά η ανακάλυψη ενός πίνακα από τη διάσημη συλλογή Goudstikker, στην κατοχή των κληρονόμων ενός διαβόητου και διάσημου Ολλανδού στρατηγού των Waffen-SS, πραγματικά ξεπερνά τα πάντα. Για δεκαετίες, η οικογένεια, η οποία φυσικά δεν φέρει καμία προσωπική ενοχή για τα εγκλήματα του Seyffardt, είχε την ευκαιρία να κάνει το σωστό και να επιστρέψει αυτόν τον πίνακα. Επέλεξαν να μην το κάνουν», κατέληξε.