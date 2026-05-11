Καναδάς: Η στιγμή που η μηχανή συγκρούεται με αυτοκίνητο, «πετάει» στον αέρα και κρέμεται από φανάρι

Εξωπραγματικό είναι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βγήκε στη δημοσιότητα και δείχνει την στιγμή που η μηχανή που ενεπλάκη σε τροχαίο με αυτοκίνητο στον Καναδά καρφώνεται στο αμάξι και πετάγεται στον αέρα με αποτέλεσμα να κρεμαστεί σε υπερυψωμένο φανάρι λίγα μετρά πιο κάτω.

Το τροχαίο έγινε το περασμένο Σάββατο (09.05.2026) στα σύνορα των πόλεων Σάρρεϊ και Ντέλτα, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι ταινίες έχουν εμπνευστεί σκηνές από την πραγματική ζωή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να καταλάβει με τι συγκρούστηκε, μέχρι που εν τέλει είδε την μηχανή να αιωρείται.

Τα αρχικά βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο έδειχναν το aftermath του τροχαίου με την μηχανή να κρέμεται από το φανάρι. Πλέον όμως μπορούμε να δούμε και το πως κατέληξε εκεί η μηχανή.

BIZARRE TRAFFIC CAMERA FOOTAGE IN CANADA MOTORCYCLE ‘FREEZES’ AFTER CRASH AND ENDS UP HANGING FROM TRAFFIC LIGHT pic.twitter.com/OvajCYoJjk — Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) May 11, 2026

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον οδηγό της μηχανής ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Περαστικοί σταμάτησαν στη μέση του δρόμου τραβώντας φωτογραφίες την μηχανή, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

«Απίστευτο αυτό που συνέβη», σχολίασε ένας από αυτούς. «Περιμένω να δω πώς θα την κατεβάσουν», σχολίασε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του ενώ ο μοτοσικλετιστής συνεχίζει και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Καναδά.