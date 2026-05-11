Ο Μακρόν έκανε τζόγκινγκ στο Ναϊρόμπι με τον θρύλο του μαραθωνίου, Ελιούντ Κιπτσόγκε

Για τζόγκινγκ πήγε πάλι ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φόρεσε αθλητικά για να τρέξει στους δρόμους του Ναϊρόμπι μαζί με τον θρύλο του μαραθωνίου, Ελιούντ Κιπτσόγκε.

Ο Μακρόν, που βρίσκεται στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward Summit», καταγράφηκε να τρέχει δίπλα στον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε σε μια χαλαρή πρωινή προπόνηση. Πίσω τους ακολουθούσε ομάδα δρομέων και μέλη της προεδρικής ασφάλειας, διατηρώντας σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η εικόνα ενός εν ενεργεία προέδρου της Γαλλίας να τρέχει δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του μαραθωνίου αποτέλεσε μια πιο χαλαρή στιγμή μέσα στο πυκνό πρόγραμμα της συνόδου κορυφής, η οποία συγκεντρώνει στο Ναϊρόμπι αρχηγούς κρατών, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής.

Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών.

Η κοινή εμφάνιση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε την ώρα που ξεκινούσε επίσημα η διήμερη σύνοδος Africa Forward Summit, η οποία φιλοξενείται από την Κένυα και τη Γαλλία.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της καινοτομίας από την Αφρική και την Ευρώπη, με βασικό στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο ηπείρων σε τομείς όπως το εμπόριο, οι υποδομές, η πράσινη ανάπτυξη, η τεχνολογία και οι επενδύσεις.

