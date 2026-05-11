Τέξας: Βρέθηκαν έξι σοροί μέσα σε βαγόνι τρένου κοντά στα σύνορα με το Μεξικό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο διακίνησης μεταναστών

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ταυτότητα των θυμάτων ούτε από ποια χώρα προέρχονταν, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν βρέθηκαν επιζώντες μέσα στο βαγόνι
Η σιδηροδρομική γέφυρα της Union Pacific International Railroad πίσω από συρματοπλέγματα στο Τέξας / AP Photo/Eric Gay, File
Ερωτηματικά έχει προκαλέσει στις αμερικανικές αρχές η ανακάλυψη έξι σορών μέσα σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας στην πόλη Λαρέντο του Τέξας, κοντά στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σοροί εντοπίστηκαν την Κυριακή (10.05.2026) σε σιδηροδρομικό σταθμό εμπορευμάτων από εργαζόμενο της σιδηροδρομικής εταιρείας Union Pacific.

Ο ερευνητής της αστυνομίας του Λαρέντο στο Τέξας, Τζο Μπαέζα, δήλωσε ότι το σημείο βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, όπου πραγματοποιείται φόρτωση και εκφόρτωση εμπορικών βαγονιών. «Φανταστείτε έναν χώρο φόρτωσης λιμανιού, αλλά για τρένα. Εκεί φορτώνονται και ξεφορτώνονται πολλά βαγόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στο NBC News.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι και οι έξι άνθρωποι ήταν νεκροί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου τους. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ταυτότητα των θυμάτων ούτε από ποια χώρα προέρχονταν, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν βρέθηκαν επιζώντες μέσα στο βαγόνι.

Η εταιρεία Union Pacific εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η Union Pacific είναι βαθιά λυπημένη για το περιστατικό και συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διακίνησης μεταναστών

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά παρόμοια περιστατικά κοντά στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, όπου άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ασφυκτικές συνθήκες μέσα σε βαγόνια ή φορτηγά.

Το 2022, 53 μετανάστες είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε νταλίκα στο Τέξας, σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες διακίνησης ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, 12 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε κλειδωμένο βαγόνι τρένου περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Ουβάλντε, με δύο από αυτούς να έχουν ήδη πεθάνει λόγω της αφόρητης ζέστης.

