«Τέλος στη μακεδονική γενοκτονία». «Το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι προς πώληση». «Οι Μακεδόνες στην Αλβανία στερούνται τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα». Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα γραμμένα σε πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές στην Αυστραλία.

Στο Σίδνεϊ, μάλιστα, συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 άτομα, με σημαίες και καπνογόνα, φωνάζοντας «Μακεδονία».

«Δεν είμαστε οι επιτιθέμενοι σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε απλά ένας ταπεινός, αρχαίος ειρηνικός λαός που απαιτεί το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα στην παγκόσμια κοινότητα. Και κυρίως να μας αντιμετωπίζουν ως Μακεδόνες». Αυτό δήλωσε στην Daily Mail ο Τζος Σέρμαν, εκπρόσωπος της οργάνωσης We Are Macedonia.

«Δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε κανενός την ιστορία ή τον πολιτισμό», τόνισε ακόμη.

Macedonia-Greece dispute: #Macedonians say they are rallying across Australia today to defend their right to self-determination @SBSNews pic.twitter.com/l6qD5y5Uju

#Macedonians across Australia and throughout the world came together today with one united message. We are #Macedonian and the name of our country is #Macedonia! NO to any name change! ✊🏻🇲🇰👫🇲🇰✊🏻#WeAreMacedonia #НиеСмеМакедонија #March4Macedonia #IAmMacedonian pic.twitter.com/ZV7tPHwfc9

