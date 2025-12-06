Αυστραλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω των εντεινόμενων πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία

Η Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες μεγάλες πυρκαγιές: δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν ήδη καεί και οι αρχές αναγκάστηκαν να εκδώσουν επείγουσες εντολές εκκένωσης σε αρκετές τοποθεσίες της κεντρικής ακτής, μεταξύ των οποίων η Figtree Bay και το Woy Woy, περιοχή με πάνω από 350.000 κατοίκους, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας κάνουν πλέον λόγο για το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς για τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, έως και δεκαέξι κατοικίες έχουν καταστραφεί, καθώς τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να εξαπλώνονται υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.

Η θερμοκρασία αναμενόταν να φθάσει το Σάββατο τους 42°C, παράγοντας που επιδεινώνει τη συμπεριφορά των πυρκαγιών, όπως επισημαίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. «Φύγετε τώρα, εάν ο δρόμος προς το Woy Woy είναι ανοιχτός», προειδοποιεί η Rural Fire Service σε μήνυμα έκτακτης ανάγκης.

Μια αντιπυρική περίοδος υπό πίεση

Συνολικά, περισσότερες από πενήντα εστίες φωτιάς καταγράφονταν σήμερα στην Πολιτεία, μεταξύ των οποίων και μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Upper Hunter, που επίσης έχει καταταγεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού αφού έκαψε σχεδόν 100.000 στρέμματα. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε τους κατοίκους «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών».

Οι νέες αυτές φωτιές επιβεβαιώνουν τον φόβο για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη θερινή περίοδο, έπειτα από μερικά πιο ήπια χρόνια. Η Αυστραλία θυμάται ακόμη το «Μαύρο Καλοκαίρι» του 2019-2020, όταν οι πυρκαγιές κατέκαψαν έκταση ίση με εκείνη της Τουρκίας και στοίχισαν τη ζωή σε 33 ανθρώπους.