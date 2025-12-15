Αυστραλία: Νεκρός στα 47 ο σχεδιαστής Premal Patel – Μπήκε στη ΜΕΘ λόγω ηλεκτρονικού τσιγάρου

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο της μόδας στην Αυστραλία ο αιφνίδιος θάνατος του σχεδιαστή Premal Patel, ιδρυτή και CEO του δημοφιλούς fashion brand Runaway The Label.

Ο 47χρονος σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή μόλις έναν μήνα μετά τη δραματική αποκάλυψη της σοβαρής περιπέτειας υγείας του, την οποία ο ίδιος είχε αποδώσει στο άτμισμα (vaping). Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την Αυστραλία.

Ο Premal Patel πέθανε την Κυριακή (14.12.2025), έπειτα από σύντομη μάχη με ασθένεια που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια η Runaway The Label μέσω ανάρτησης στα social media, τονίζοντας ότι το όραμα και οι αξίες του παραμένουν «βαθιά χαραγμένες στο DNA του brand».

«Η επιρροή του Prem είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα, την ομάδα και την πορεία της Runaway», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η κληρονομιά που δημιούργησε θα συνεχίσει να ζει, όμως ο κόσμος μοιάζει λίγο πιο σκοτεινός χωρίς εκείνον».

Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές, ενώ γίνονται προετοιμασίες για μια τελετή-αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του.

Ο θάνατός του έρχεται μετά από έναν μήνα αφότου ο ίδιος είχε συγκλονίσει τους διαδικτυακούς του φίλους, αποκαλύπτοντας ότι είχε νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα. Σε ανάρτησή του, ο Premal Patel είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το κρεβάτι της ΜΕΘ, συνδεδεμένος με μηχανήματα υποστήριξης της αναπνοής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@prem_rnwy)

Όπως είχε εξηγήσει, όλα ξεκίνησαν όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. «Ήμουν στη μέση μιας συζήτησης και κυριολεκτικά αποκοιμιόμουν. Τα επίπεδα οξυγόνου μου δεν ήταν συμβατά με ζωή χωρίς εξωτερική υποστήριξη», είχε γράψει.

Παρά τις επανειλημμένες εισαγωγές και εξιτήρια, η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά, μέχρι που οι γιατροί τον έθεσαν σε τεχνητό κώμα, καθώς οι πνεύμονές του είχαν υποστεί σοβαρή φλεγμονή και δεν μπορούσαν να απορροφήσουν οξυγόνο. Τελικά, οι εξετάσεις αποκάλυψαν την αιτία: υγρό από ηλεκτρονικό τσιγάρο στους πνεύμονες.

Τότε, ο Premal Patel είχε απευθύνει δημόσια προειδοποίηση για τους κινδύνους του ηλεκτρονικού τσιγάρου. «Αν ατμίζεις και θέλεις να παίξεις τη ζωή σου στα ζάρια, συνέχισε», είχε γράψει χαρακτηριστικά. «Εγώ επιλέγω τη ζωή. Ποτέ ξανά δεν θα έβαζα τους αγαπημένους μου να περάσουν αυτό που πέρασαν για μένα».