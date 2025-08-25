Αυστραλία: Ο μοναδικός επιζών του γεύματος με τα δηλητηριώδη μανιτάρια σπάει τη σιωπή του και συγχωρεί τη γυναίκα που σκότωσε τη σύζυγό του

«Δεν της κρατώ κακία. Η προσευχή μου είναι να γίνει καλύτερος άνθρωπος», δήλωσε ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, ο μόνος που επέζησε από το μοιραίο γεύμα με τα δηλητηριώδη μανιτάρια από τα χεράκια της Έριν Πάτερσον σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την Αυστραλία. Τα λόγια του άφησαν άναυδο το ακροατήριο.

Η Έριν Πάτερσον κρίθηκε ένοχη τον Ιούλιο 2025 για τη δολοφονία τριών συγγενών της – των πεθερικών της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον. Καταδικάστηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του – συζύγου της Χέδερ και τοπικού πάστορα Ίαν Γουίλκινσον – ο οποίος τελικά επέζησε χάρη σε μεταμόσχευση ήπατος και εβδομάδες νοσηλείας – από το θανατηφόρο γεύμα με τα μανιτάρια ύστερα από εβδομάδες νοσηλείας.

Σε ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα (25.08.2025), πριν από την έκδοση της ποινής της στις 8 Σεπτεμβρίου, μια ομάδα συγγενών προχώρησε σε συγκινητικές καταθέσεις για τον αντίκτυπο που είχε η βίαιη θάνατος των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο μοναδικός επιζών, ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε ότι νιώθει «μισός άνθρωπος» χωρίς τη σύζυγό του, Χέδερ, αλλά εξέπληξε την αίθουσα προσφέροντας συγχώρεση στη γυναίκα που σκότωσε τη γυναίκα του και παραλίγο να αφαιρέσει και τη δική του ζωή.

Ο εν διαστάσει σύζυγος της κατηγορουμένης, Σάιμον Πάτερσον, είχε επίσης προσκληθεί στο γεύμα, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Έριν Πάτερσον προσπαθούσε εδώ και χρόνια να τον δηλητηριάσει, όμως τρεις σχετικές κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας αποσύρθηκαν λίγο πριν από τη δίκη.

Συγκλονιστικές καταθέσεις

Τη Δευτέρα, το δικαστήριο άκουσε διαδοχικά τις καταθέσεις συγγενών που περιέγραψαν πώς τα εγκλήματα της Πάτερσον διέλυσαν δύο οικογένειες. Ο Σάιμον Πάτερσον μίλησε για το αβάσταχτο κενό μετά την απώλεια των γονιών του, ενώ η Ρουθ Ντιμπουά, κόρη του Ίαν και της Χέδερ Γουίλκινσον, κατηγόρησε την Πάτερσον ότι εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη των γονιών της. Η μητέρα του Ντον Πάτερσον, ηλικίας 100 ετών, μίλησε για τον ανείπωτο πόνο να θάβει το παιδί της.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν ο Ίαν Γουίλκινσον πήρε τον λόγο. Για πρώτη φορά μετά το μοιραίο γεύμα μίλησε δημόσια, αντικρίζοντας τη γυναίκα που σκότωσε τη σύζυγό του και τους δύο καλύτερούς του φίλους.

Με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε στην «υπέροχη σύζυγό του», περιγράφοντάς την ως συμπονετική, έξυπνη, γενναία και γεμάτη χιούμορ. «Μόνο μισός – ζωντανός χωρίς εκείνη», είπε.

Κατηγόρησε την Πάτερσον ότι τον στέρησε όχι μόνο από το μέλλον με τη γυναίκα του και τα παιδιά από τη μητέρα τους, αλλά και από τη φιλία του Ντον και της Γκέιλ Πάτερσον. «Ήταν καλοί, ακέραιοι άνθρωποι… Η ζωή μου είναι φτωχότερη χωρίς αυτούς».

Απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη, διερωτήθηκε τι «τρέλα» την έκανε να πιστέψει ότι «ο φόνος θα μπορούσε να είναι λύση στα προβλήματά της», ειδικά όταν τα θύματα της είχαν δείξει μόνο καλή θέληση.

Κλείνοντας, η φωνή του έγινε πιο σταθερή, ζητώντας δικαιοσύνη αλλά και προσφέροντας συγχώρεση. «Δεν της κρατώ κακία. Η προσευχή μου είναι να χρησιμοποιήσει τον χρόνο της στη φυλακή για να γίνει καλύτερος άνθρωπος». Η δήλωση προκάλεσε σοκ στην αίθουσα: «Δεν είμαι πια θύμα της Έριν Πάτερσον. Εκείνη είναι το θύμα της δικής μου καλοσύνης».

Μέσω εκπροσώπου, ο Σάιμον Πάτερσον μίλησε επίσης για τον πόνο του, που επιβαρύνθηκε από την εξαντλητική δικαστική διαδικασία και τον «απαράδεκτο» θόρυβο των μέσων ενημέρωσης. Τόνισε ιδιαίτερα την οδύνη των παιδιών του, που πρέπει πλέον να ζήσουν χωρίς παππούδες και χωρίς τη μητέρα τους.

«Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι μεγαλώνουν σε ένα ανεπανόρθωτα διαλυμένο σπίτι με έναν μόνο γονιό, ενώ σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι η μητέρα τους σκότωσε τους παππούδες τους», είπε.

Δήλωσε ότι αντλεί δύναμη από την πίστη του και την αγάπη του Θεού, βέβαιος ότι θα ξαναδεί τους γονείς του.

Οι εισαγγελείς ζητούν ισόβια χωρίς αναστολή

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελέα Τζέιν Γουόρεν να ζητά την καταδίκη της Πάτερσον σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους. Τόνισε τον προμελετημένο χαρακτήρα του εγκλήματος και το γεγονός ότι, αν είχε πει την αλήθεια για τα μανιτάρια, τα θύματα ίσως να είχαν σωθεί.

Επεσήμανε επίσης ότι η κατηγορούμενη πέρασε τις ημέρες μετά το γεύμα προσπαθώντας να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία και λέγοντας ψέματα στην αστυνομία. «Πρόκειται για ένα έγκλημα τόσο σκληρό και τόσο φρικτό, που η κατηγορουμένη δεν αξίζει την επιείκεια του δικαστηρίου», είπε.

Ο δικηγόρος της, Κόλιν Μάντι, αναγνώρισε ότι μόνο τα ισόβια είναι κατάλληλη ποινή, αλλά ζήτησε να υπάρξει δικαίωμα αναστολής, υποστηρίζοντας ότι λόγω της δημοσιότητας η πελάτισσά του θα εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής της σε απομόνωση.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στη Μελβούρνη στις 8 Σεπτεμβρίου από τον δικαστή Κρίστοφερ Μπιλ.

