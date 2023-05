Μάρτυρες ενός αστείου περιστατικού έγιναν όσοι παρακολουθούσαν το 9News στην Αυστραλία, καθώς την ώρα που η ρεπόρτερ εκπομπής μιλούσε για την κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις παραπάτησε και γλίστρησε σε ζωντανή σύνδεση.

Συγκεκριμένα, η νεαρή Tyra Stowers έδινε ρεπορτάζ από τις πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονταν στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας.

Η νεαρή Tyra κρατώντας στο ένα χέρι το μικρόφωνο και στο άλλο την ομπρέλα μετέδιδε τα όσα συνέβαιναν δίπλα από έναν χείμαρρο. Ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και γλιστρά με κίνδυνο να πέσει μέσα στο νερό.

Ωστόσο, η ίδια κατάφερε να σταθεί έστω στα γόνατα και στη συνέχεια ξέσπασε στα γέλια από την αμηχανία.

Το κανάλι 9News δημοσίευσε στο Twitter το αστείο περιστατικό, αλλά τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα επικριτικά απέναντι στον κάμεραμαν, ο οποίος αντί να τη βοηθήσει να σηκωθεί, συνέχισε να καταγράφει με την κάμερά του.

Sometimes wet weather gets the best of us…😳🌧️



Our #9News reporter @tyra_stowers has taken a tumble halfway through her wet weather report.#9News pic.twitter.com/l83e52Qjp9