Αυστραλία: Στιγμές χάους από το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Άλφρεντ – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και αμέτρητες ζημιές

Βυθισμένες στο νερό, στις λάσπες και στα συντρίμμια οι περισσότερες περιοχές της ανατολικής Αυστραλίας, λόγω της τροπικής καταιγίδας Άλφρεντ που σφυροκοπά ανελέητα με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Αν και στην αρχή το φαινόμενο Άλφρεντ είχε τη μορφή κυκλώνα, όσο περνούν οι ώρες αποδυναμώνεται, με τις αρχές να αναφέρουν πως τώρα πρόκειται απλά για μία τροπική καταιγίδα με καταστροφικές συνέπειες.

Μέχρι στιγμής 1 άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Το Σάββατο (09.03.2025) οι αρχές εντόπισαν το πτώμα του 61χρονου άνδρα αφού το φορτηγάκι 4×4 που οδηγούσε παρασύρθηκε από ορμητικά νερά καθώς διέσχιζε γέφυρα πάνω από ποτάμι που είχε φουσκώσει, στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

The remnants of former tropical cyclone Alfred will finally hit the south-east Queensland coastline on Saturday afternoon, bringing heavy rainfall and pockets of destructive winds. Follow live: https://t.co/H7GcMUB6gq pic.twitter.com/zo2qrMGQZt