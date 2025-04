Αυστραλία: Συνετρίβη ελικόπτερο κάνοντας «βουτιά» από τα 220 μέτρα – Επέζησαν οι δύο επιβάτες

Την τύχη με το μέρος του είχαν οι δύο επιβάτες ενός ελικοπτέρου, το οποίο και συνετρίβη σήμερα, Πέμπτη (17.04.25) στην Αυστραλία.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το ελικόπτερο συνετρίβη στο αεροδρόμιο Moorabbin στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης στην Αυστραλία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας από τους επιβάτες.

Η Πυροσβεστική Διάσωση της Βικτώριας (FRV) δήλωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στο πλάι του διαδρόμου προσγείωσης και είχε διαρροή καυσίμων.

«Καθώς δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη διαρροή, τα πληρώματα της FRV τοποθέτησαν μία κουβέρτα πυροσβεστικού αφρού πάνω από τα χυμένα καύσιμα και το αεροσκάφος και απομόνωσαν τις πηγές ενέργειας του ελικοπτέρου για να διασφαλίσουν ότι τα καύσιμα δεν θα αναφλεγούν», δήλωσε η FRV.

A helicopter pilot and passenger have survived a close call after their chopper crashed at Moorabbin Airport. @bethan_yeoman has the details from the scene. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/kfLOr3NU81