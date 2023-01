Συγκλονισμένη είναι η Αυστραλία από το τρομερό δυστύχημα που έγινε στη χώρα όταν δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ ήδη βγήκε στο φως και το συγκλονιστικό βίντεο της αεροπορικής τραγωδίας. Το δυστύχημα έγινε στο Κουίνσλαντ.

Τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από την πόλη της Αυστραλίας και ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος ήταν τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα χθες (2.1.2023), στην περιοχή του Γκολκντ Κοστ, κοντά στο γνωστό τουριστικό πάρκο αναψυχής της Αυστραλίας, Sea World.

Οι δυο από τους τέσσερις νεκρούς είναι ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 57 ετών. Το τραγικό είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι. Ο λόγος για τον Ρον και την Νταϊάν Χιουζ. Είχαν παντρευτεί τον Αύγουστο του 2021. Το ζευγάρι δεν είχε κάνει μεγάλο ταξίδι του μέλιτος. Το έκανε τώρα στην Αυστραλία, όπου επρόκειτο να επισκεφθεί συγγενείς του. Το ταξίδι όμως, ήταν μοιραίο, διότι στην Αυστραλία τους βρήκε ο θάνατος.

Ο τρίτος νεκρός είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου που έπεσε, ο 40χρονος, Ας Τζένκινσον, ο οποίος είναι επίσης Βρετανός. Το τέταρτο θύμα της τραγωδίας, ήταν η 36χρονη Αυστραλέζα, Βανέσα Τάντρος.

