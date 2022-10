Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν εδώ και δύο ημέρες το νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών και την υπερχείλιση ποταμών.

Μεγάλες περιοχές της πολιτείας Βικτώρια, της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Μελβούρνης και της νησιωτικής πολιτείας Τασμανία πλήττονται από την Τετάρτη από ισχυρές βροχοπτώσεις, με τον όγκο νερού που έπεσε σε κάποιες περιοχές να ξεπερνά αυτόν που συνήθως καταγράφεται σε διάστημα ενός μήνα, επεσήμαναν αξιωματούχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποτάμια κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν, προειδοποίησε ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Βικτώρια, ο Τιμ Γουίμπους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλοί κάτοικοι της πολιτείας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη διάρκεια της νύκτας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις διάσωσης.

«Πιστεύω ότι όλο αυτό θα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες, σε δρόμους, σε δημόσιες υποδομές και ο όγκος του νερού θα φτάσει σε νέο ρεκόρ», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της Βικτώρια Ντάνιελ Άντριους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αύριο Σάββατο θα ληφθεί απόφαση για το αν θα επαναλειτουργήσουν τα κέντρα καραντίνας για την covid-19 που είχε δημιουργήσει η πολιτεία, αυτή τη φορά για να στεγάσουν τους πληγέντες από τις πλημμύρες.

Εικόνες στα μέσα κοινωνική δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να περπατούν σε πλημμυρισμένους δρόμους, με το ύψος του νερού να τους φτάνει ως το γόνατο, ενώ άλλοι να διασώζονται με βάρκες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περίπου 200 άλογα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα νερά στην πόλη Μάνγκαλορ.

WATCH: #BNNAustralia Reports.



Flash floods inundated hundreds of homes in southeastern Australia on Friday, and thousands of people were told to evacuate as rising waters threatened towns in three different states. #Flood #environment pic.twitter.com/L349Q7DJNT