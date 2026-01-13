Συμβαίνει τώρα:
Αυστρία: 13χρονος σκοτώθηκε στις Άλπεις όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Είχε βγει εκτός πίστας όταν τον «χτύπησε» η χιονοστιβάδα
Τρεις σκιέρ που απολάμβαναν το χειμερινό τους χόμπι, ήρθαν σήμερα (13/1/2026) αντιμέτωποι με μία μεγάλη χιονοστιβάδα στα βουνά της Αυστρίας, η οποία τους παρέσυρε και σκότωσε έναν από αυτούς, ηλικίας 13 ετών.

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με φίλο του το μεσημέρι στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις Άλπεις της Αυστρίας. όταν παρασύρθηκε όμως από την χιονοστιβάδα είχε βγει εκτός πίστας, σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν.

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Το σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις.

